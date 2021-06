Sarà l’estate del bike boom: le destinazioni top secondo Expedia













Expedia lo chiama “bike boom”, stiamo parlando della crescita esponenziale di chi sceglie di trascorrere le proprie vacanze su due ruote in Italia. Un trend, questo, che già nel 2019 aveva fatto del cicloturismo un’industria da 55 milioni di pernottamenti, con una spesa complessiva di 4.7 miliardi di euro, pari al 5,6% del totale dei ricavi provenienti dal settore, di cui 3 miliardi generati dalla componente internazionale dei turisti.

Durante gli ultimi 12 mesi, centinaia di città in tutta Europa hanno adattato le proprie strade per rendere più semplice camminare e andare in bicicletta. I dati raccolti da Expedia Group mostrano che le destinazioni cicloturistiche italiane sono tra le più popolari per i soggiorni da giugno ad agosto 2021. Infatti, i dati hanno mostrato un aumento di interesse settimana su settimana per destinazioni come il Lago Maggiore (+45%), il Lago di Garda, il Lago di Como, l’area di Trieste (tutti a +40%), e infine la Puglia (+30%).

Confrontando l’interesse dei viaggiatori per queste destinazioni su base annua, tra il 2020 e il 2021, per lo stesso periodo, il Lago di Garda ed il Lago di Como si distinguono, con una crescita impressionante dell’interesse dei viaggiatori rispettivamente del +605% e +560%. Un altro dato sorprendente, per queste cinque destinazioni italiane in voga, è che il numero di ricerche di hotel a 4+ stelle è passata dal 35% nel 2020 al 40% nel 2021, guidata principalmente da un amento di interesse per le strutture a 4 stelle.

I viaggiatori sono entusiasti di poter viaggiare nuovamente, ma il modo in cui le persone fanno ricerche, prenotano, viaggiano e soggiornano è cambiato. Secondo la ricerca di Expedia Group, oggi i viaggiatori vogliono: sentirsi a casa, un’esperienza che soddisfi le aspettative, una comunicazione attiva.

«Ci sarà un aumento dei viaggi a metà anno poiché molti prenoteranno le vacanze estive messe in standby l’anno scorso. La nostra priorità è quella di riacquistare la fiducia dei nostri viaggiatori, e che i nostri lodging partner abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per ristabilire al meglio il loro business, in modo da rilanciare insieme la nostra industria – ha affermato Giovanni Moretto, direttore, market management per l’Italia di Expedia Group – Il viaggio è una forza positiva e siamo qui per facilitare le relazioni tra i viaggiatori e i nostri partner che producono ricchezza per il mondo».

DIVENTA EXPEDIA TAAP EXPERT

Proprio in queste settimane è online sul nostro giornale Block Notes Digital, il programma di elearning promosso da Expedia Partner Solutions – formato da 4 moduli e riservato agli agenti di viaggi – che permette di ottenere l’attestato di Expedia Taap Expert.

Il corso di formazione, in collaborazione con L’Agenzia di Viaggi Magazine, punta a offrire alla distribuzione gli strumenti più adatti per vendere viaggi in era Covid.

LEGGI LA PRIMA LEZIONE: Tutti i vantagi delle commissioni dinamiche

LEGGI LA SECONDA LEZIONE: Opzioni di pagamento flessibili

Al termine del corso è previsto un quiz finale, a cui è possibile partecipare compilando questo form. I cinque agenti di viaggi più bravi e veloci riceveranno, insieme all’attestato di Expedia TAAP Expert, un buono Amazon da 200 euro.