Sap Concur, Indrieri country manager per Italia, Malta e Grecia

Gabriele Indrieri fa il suo ingresso in Sap Concur come nuovo country manager per Italia, Malta e Grecia con l’obiettivo di guidare i tre Paesi.

Indrieri, con più di 20 anni di esperienza in aziende tecnologiche e cloud come Ibm, SuccessFactors o Sterling Software, ha ricoperto varie posizioni, tutte incentrate sul processo di trasformazione digitale. In questo nuovo ruolo, Indrieri avrà la responsabilità di definire l’approccio strategico e il giusto posizionamento di mercato per Sap Concur per supportare le aziende alla ricerca di una trasformazione digitale delle esperienze di viaggio d’affari.

«Sono onorato di entrare a far parte di Sap Concur, una realtà che da oltre due decenni accompagna aziende di tutte le dimensioni verso una soluzione di gestione delle spese completamente connessa che comprende viaggi, note spese, compliance e rischi», ha affermato Indrieri .

«Lo spostamento nel cloud dei processi aziendali chiave, non è solo un risparmio in termini di costi o di efficienza, ma è ora fondamentale per supportare la digital innovation. Con Sap Concur possiamo sostenere una visione olistica dell’intero processo di viaggio e spese, aiutando le aziende a scoprire dati di spesa preziosi e semplificare processi complessi, che spesso causano perdite di tempo e denaro».