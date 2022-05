Santiago de Compostela, arriva la guida per il Cammino Inglese













Più che una guida, un compagno di viaggio discreto, piacevole e scrupoloso nei minimi dettagli: è il vademecum dedicato al Cammino Inglese per Santiago di Compostela, redatto dal giornalista-fotografo Fabrizio Ardito presentato al Centro Multimediale Interattivo dell’Ufficio del Turismo spagnolo di Roma che intende così proporre un itinerario già ben frequentato da pellegrini-turisti italiani. Edita per la prima volta in italiano da Ediciclo Editore, la nuova guida è incentrata su un cammino percorribile in soli 5 giorni, senza dover affrontare particolari difficoltà. Che si decida di iniziare il Cammino da Ferrol, oppure da La Coruña, la guida accompagna il pellegrino fino alla meta, Santiago di Compostela.

Il paesaggio, ben diverso da quello del Cammino Francese, offre panorami mozzafiato al confine tra l’Atlantico, con i grandi fiordi delle rìas galiziane e i colli coperti di boschi di querce, castagni ed eucalipti. Le soste nei villaggi consentono poi di assaporare la cucina galiziana, perfetto connubio tra terra e mare. Unica incognita sono le condizioni meteo, poiché in questa zona è frequente la pioggia, ma al tempo stesso le temperature sono molto più miti rispetto agli altri percorsi per Santiago.

Nella guida, per ogni tappa vengono riportate indicazioni su alloggi, infrastrutture e una descrizione del percorso minuziosa, dettagliata al punto che farà percepire al camminatore di essere realmente accompagnato passo dopo passo dal camminatore Fabrizio. A introdurre il viaggio, trovano spazio la narrazione della storia del cammino e 14 pagine di consigli molto pratici di cui poter usufruire nella fase di preparazione e durante il cammino stesso.

Presenti all’incontro anche i rappresentanti della Deputación de La Coruña, l’ente spagnolo che ha sostenuto la realizzazione della guida. L’assessore all’Economia della Deputación, Antonio Leira, ha commentato: «Siamo consapevoli che l’Italia sia il maggior mercato di pellegrini che frequentano il nostro cammino, con una quota-mercato del 45% superiore a spagnoli e inglesi; ecco perché ci ha subito convinto l’idea di Fabrizio Ardito e della casa editrice Ediciclo Editore di lavorare a questa guida in italiano per poter raggiungere questo mercato con informazioni aggiornate, reali, concrete».

Ardito ha poi precisato: «Questo cammino non è solo un pellegrinaggio, ma un percorso storico-culturale e la guida vuole essere un utile compendio di informazioni, notizie e curiosità per soddisfare il camminatore alla scoperta di un territorio veramente emozionante».

Per i viaggiatori italiani che intendono intraprendere questo cammino di 110 km, con una media di 25 km al giorno, è possibile fruire di voli dall’Italia, anche low cost, per Madrid e Barcellona e trasferimenti in treno per Ferrol o A Coruna di meno di un’ora.

Per intraprendere facilmente questo viaggio, che è consigliabile effettuare tra aprile e ottobre, l’Associazione dei Concellos del Cammino inglese (www.caminoingles.gal) ha creato la Rete Stellare costituita da 44 strutture (20 alloggi tra alberghi, pensioni, agriturismi, ostelli e altre strutture, 8 ristoranti e 16 locali) che offrono servizi ai pellegrini. Da sottolineare che è previsto un comodo trasporto di bagagli, prenotabile sul sito, con recapito e consegna nelle varie tappe programmate.