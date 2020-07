Sandals sceglie St. Vincent per il suo nuovo Beaches Resorts

Il Gruppo Sandals Resorts International (Sri) espande i suoi confini scegliendo l’isola di St. Vincent and the Grenadines come sua ottava destinazione nei Caraibi e come nuova meta per il brand per famiglie Beaches Resorts, acquisendo la proprietà Buccament Bay.

«Investire a St. Vincent e sulla sua popolazione è stato non solo avvincente, ma anche un passo nato spontaneamente verso la nostra espansione nei Caraibi Orientali. Quest’area per noi è sempre stata una priorità nella nostra strategia di espansione, a partire dal nostro arrivo a St. Lucia, ormai diversi anni fa, e a seguire a Grenada e Barbados», ha affermato Gordon “Butch” Stewart, fondatore e presidente di Sri.

«Quando i nostri ospiti atterreranno a St. Vincent rimarranno incantati dalla sua spettacolarità. Il resort si affaccia sul Mar dei Caraibi ed è immerso nella rigogliosa flora locale, tra le montagne e la foresta pluviale. Inoltre è situato a breve distanza dall’aeroporto internazionale di nuova costruzione Argyle», ha concluso il presidente.