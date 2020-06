Sandals riapre il resort di Grande Antigua

Sandals Resorts International (Sri) annuncia la riapertura del Sandals Grande Antigua Resort & Spa al turismo internazionale, già avvenuta lo scorso 4 giugno.

Il resort sulla spiaggia di Dickenson Bay ad Antigua ha riaperto mettendo in atto il nuovo Platinum Protocols of Cleanliness adottato dal Gruppo per la tutela della salute e della sicurezza dei clienti a seguito dell’emergenza Covid-19.

«Durante l’ultimo periodo abbiamo lavorato affinché tutto fosse pronto per riaccogliere i nostri ospiti nel rispetto delle normative dettate dalle Istituzioni – afferma Paola Preda, Country Manager Italy di Sry – La riapertura del Sandals Grande Antigua rappresenta un segnale positivo di ripresa e di voglia di tornare alla normalità. In attesa che vengano ripristinati i collegamenti aerei dall’Italia, il Sandals Grande Antigua è pronto a dare il benvenuto ai clienti per una vacanza all’insegna della totale tranquillità e relax».

A breve sono in programma le ripartenze delle altre proprietà dei brand Sandals Resorts (per coppie di adulti) e Beaches Resorts (per famiglie) in Giamaica, Bahamas, Barbados, St. Lucia, Grenada e Turks&Caicos, secondo le disposizioni delle isole per la riapertura delle frontiere ai viaggiatori internazionali. Tutte le proprietà Sandals e Beaches Resorts predisporranno il Platinum Protocols of Cleanliness.

Le nuove norme prevedono 18 punti di contatto chiave selezionati dopo un’accurata valutazione delle dinamiche della clientela dall’arrivo in aeroporto e all’interno del resort. Tra le novità principali:

– check in da casa: gli ospiti possono effettuarlo online per evitare di recarsi alla reception e quindi poi dirigersi direttamente in camera all’arrivo. Un cocktail di benvenuto rinfrescante, un asciugamano antibatterico personale e un disinfettante per le mani li attendono

– sanificazione quotidiana triplicata: resort puliti e disinfettati in modo continuativo, con un sistema di controllo che prevede minimo tre ispezioni al giorno. Sono stati predisposti ulteriori punti di disinfettazione delle mani per gli ospiti e lo staff in tutti i punti di ristoro e all’interno di ogni singola camera. Per la sanificazione delle camere vengono utilizzati disinfettanti per uso ospedaliero; dispositivi elettrici per una pulizia approfondita; apparecchi di illuminazione a led Uv per ispezionare il livello di pulizia; sanificazione dei condotti dell’aria a ogni arrivo e a ogni partenza degli ospiti; pulizia settimanale a vapore per la sanificazione della moquette; predisposizione di gel e saponi antibatterici

– distanziamento sociale: i resort sono già progettati per garantire all’ospite ampi spazi e questo agevola l’introduzione delle nuove procedure per il distanziamento sociale, senza rinunciare al clima di relax e spensieratezza. I transfer da/per l’aeroporto hanno un numero contingentato di persone; viene creata una distanza di sicurezza tra i tavoli dei ristoranti e tra gli ombrelloni e i lettini in spiaggia; l’accesso agli ascensori è limitato a un numero massimo di persone.

Un team dedicato al controllo della qualità, insieme ai responsabili della salute e della sicurezza dell’ambiente di ogni resort, è attivo per garantire l’aderenza alle norme previste dal protocollo, in linea con le istruzioni dettate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), dal Centro per il Controllo e la Prevenzione della Malattie (Cdc) e dai ministri della Salute di ogni isola.