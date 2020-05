Sandals riapre i resort ai Caraibi dal 4 giugno

Sandals prevede la riapertura il 4 giugno dei suoi resort di Antigua, Barbados, Grenada, Giamaica, St. Lucia e Turks & Caicos; il 1° luglio riapriranno invece le due strutture alle Bahamas. A marzo, in prima battuta, la società aveva annunciato la riapertura il 15 maggio, poi invece slittata di altri 20 giorni.

In fase di preparazione per la riapertura, il gruppo ha introdotto protocolli avanzati di sicurezza e misure a tutela della salute di ospiti e personale e sta procedendo a informare tutti i clienti prima del loro arrivo.

Le nuove misure di pulizia di Sandals iniziano dalle lounge dell’aeroporto e comprendono i veicoli per il trasferimento degli ospiti delle strutture, le camere dei resort, i ristoranti e i bar, i servizi di pulizia e lavanderia, i servizi di portineria di maggiordomo e Club Sandals, le attività all’interno del resort, i centri fitness e la Red Lane Spa, i bagni pubblici, i club per bambini e i parchi acquatici. Tutti i membri del team dovranno indossare mascherine per il viso.

“Monitoreremo e rispetteremo le raccomandazioni del Centre for Disease Control and Prevention (Cdc) relative ai protocolli per gli ospiti al momento della riapertura. Per garantire la sicurezza e la soddisfazione degli ospiti, forniremo maschere e guanti gratuiti per tutti gli ospiti”, fanno sapere da Sandals.

Punti di igienizzazione delle mani saranno dislocati per tutto il resort, nei punti di ristoro e all’interno di ogni camera. Le misure di pulizia delle camere includono l’uso di disinfettanti per uso ospedaliero, spray aerosol, apparecchiature a luce ultravioletta per ispezionare la pulizia, sanificazione dei condotti dell’aria a ogni arrivo e partenza, pulizia settimanale a vapore dei tappeti, gel antibatterici e saponi in ogni bagno.

Le misure di distanziamento sociale constano di: un numero maggiore di trasferimenti aeroportuali con meno ospiti per veicolo; estensione dei tempi di check in tra i visitatori; distanze sicure tra ristoranti, bar e spiagge; sostituzione delle strette di mano con un cenno del capo e un sorriso; limitazione dei viaggi in ascensore a una coppia per volta nei resort Sandals e a una famiglia per volta nei resort Beaches.

I membri del team controlleranno la temperatura prima dell’inizio di ogni turno. Anche i fornitori si adegueranno ai nuovi standard, con precisi slot per le consegne. Tutti i punti di contatto, compresi gli spazi di deposito delle attrezzature, saranno disinfettati e tutto l’imballaggio esterno verrà rimosso all’arrivo.

I resort dispongono attualmente di un responsabile della salute e della sicurezza in loco e di un responsabile della salute e della sicurezza di gruppo. È in corso la formazione per i membri del team relativa a questi nuovi standard.