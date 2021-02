Sandals Resorts, test Covid-19 gratuiti per tutti gli ospiti













I viaggi leisure da e per l’Italia verso i Caraibi non sono ancora consentiti e al momento il rientro è permesso con l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, ma Sandals and Beaches Resorts sta già adottando misure proattive per quando i clienti potranno tornare a viaggiare in una delle isole caraibiche.

I test, condotti da medici professionisti e certificati, saranno effettuati almeno 72 ore prima della partenza degli ospiti per il rientro nei Paesi di origine e i risultati verranno resi disponibili entro 24 ore, così da rubare ai clienti Sandals il minor tempo possibile, garantendo loro di godere al massimo della vacanza nei propri resort.

Questo nuovo test, eseguito in loco, va a inserirsi, ampliandoli, nei Sandals Platinum Protocols of Cleanliness, protocolli sanitari certificati tra i migliori del settore che garantiscono standard di pulizia e misure di sanificazione e sicurezza rafforzate.

«Attraverso l’espansione dei Platinum Protocols of Cleanliness, continuiamo a garantire la salute e la sicurezza dei nostri ospiti, per noi priorità assoluta – ha dichiarato Adam Stewart, executive chairman di Sandals Resorts International – Ci impegniamo a garantire la loro tranquillità perché siamo costantemente aggiornati sulle procedure attuabili, al fine di tutelare al massimo la loro esperienza, in modo che abbiano sempre fiducia nel nostro operato e raggiungere serenamente i nostri resort».