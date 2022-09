Sandals Resorts ottiene 14 riconoscimenti ai World Travel Awards

Sandals Resorts si aggiudica 14 riconoscimenti durante la 29ª cerimonia di gala dei World Travel Awards Caribbean & The Americas, che si è tenuta presso il Sandals Montego Bay, la prima proprietà del brand che quest’anno celebra il 40° anniversario.

I World Travel Awards Caribbean & The Americas premiano l’eccellenza nei settori chiave dell’industria turistica locale, dai viaggi all’ospitalità, gratificando l’alta qualità del prodotto offerto. L’evento si è svolto al cospetto di numerosi professionisti del settore, tra cui leader, tour operator, funzionari governativi.

«È gratificante, incoraggiante e quasi surreale celebrare gli incredibili traguardi raggiunti durante il nostro lungo cammino, assicurando sempre ai nostri ospiti di vivere momenti speciali che rendono il viaggio magico negli angoli più belli dei Caraibi – ha affermato Adam Stewart, executive chairman di Sandals Resorts International (Sri) – Quarant’anni fa mio ​​padre aveva un sogno che ha realizzato proprio qui, al Sandals Montego Bay, il nostro primo resort. Testimoniare l’evoluzione dell’industria turistica nel corso dei decenni e quanto realizzato insieme, come se fossimo stati una cosa sola, merita di essere celebrato e per questo siamo tutti vincitori”.

Nel corso della serata, tra spettacoli di danza e ritmi caraibici, Sandals Resorts International è stato insignito con 14 premi tra cui il Caribbean’s Leading Hotel Brand per il 29° anno consecutivo. Nuovi ottenimenti per il gruppo, tra cui il primo resort in assoluto di Sandals nei Caraibi olandesi – Sandals Royal Curaçao – che è stato premiato come Curaçao’s Leading All-Inclusive Resort, mentre il Sandals Royal Bahamian, ristrutturato e riaperto a gennaio 2022, si è guadagnato il titolo di Bahamas’ Leading All-Inclusive Resort.

Un premio speciale è stato assegnato per il suo Outstanding Contribution to the Hospitality & Tourism Industry nei suoi 40 anni di storia e attività.

Nel dettaglio, i 14 award assegnati al portfolio di Sandals Resorts International sono: