Sandals Resorts and Beaches entra nel portfolio Hotelbeds

Nuova importante partnership siglata da Hotelbeds che aggiunge uno dei nomi più famosi al mondo nel settore dell’ospitalità, i premiati Sandals Resorts e Beaches Resorts, al suo portafoglio globale.

In qualità di player di spicco nelle vacanze Luxury Included, i Sandals Resorts per soli adulti e i Beaches Resorts per famiglie, infatti, offrono un totale di 20 resort in otto destinazioni caraibiche tra cui Antigua, Bahamas, Grenada, Barbados, Giamaica, St. Lucia, Curaçao e Turks & Caicos – immergere gli ospiti in alcuni degli scenari naturali più singolari della regione. Il portafoglio in crescita dei marchi include il Sandals Royal Curaçao, aperto di recente che rappresenta il primo resort del brand nei colorati Caraibi olandesi, insieme a location molto attese dal mercato leisure, tra cui il Sandals Dunn’s River a Ocho Rios, in Giamaica, che aprirà a maggio 2023.

«L’introduzione delle apprezzate proprietà Sandals Resorts e Beaches Resorts nel nostro portafoglio di lusso – ha commentato Lauren Volcheff Atlass, Vicepresidente commerciale per le Americhe di Hotelbeds – rappresenta un’opportunità davvero unica per i nostri clienti, in particolare per i nostri acquirenti europei, che ora hanno accesso a queste destinazioni di vacanza di livello mondiale attraverso la nostra rete Hotelbeds. In qualità di trendsetter e pionieri nello spazio all-inclusive, i Sandals Resorts e Beaches Resorts sono l’evocazione più percepita delle vacanze al mare di fascia alta e siamo orgogliosi di offrire ai viaggiatori una strada per vivere esperienze di vacanza curate».