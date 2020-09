Sandals Resorts, al South Coast in Giamaica arrivano le Rondoval suite

Sandals Resorts annuncia le novità previste nel resort Sandals South Coast, situato sulla costa meridionale della Giamaica, la più selvaggia e incontaminata dell’isola. La proprietà, immersa in una riserva naturale, è una delle destinazioni più desiderate dalle coppie.

Il resort, che già propone ai suoi ospiti l’esperienza nei lussuosi Over-the-water Bungalow disposti a forma di cuore, completa l’offerta del romanticismo con l’inaugurazione di 20 Swimp-up Rondoval Suite. Le iconiche camere con il tetto conico avranno a disposizione il servizio butler, un arredo lounge contemporaneo, piscina privata con fontana e pietre indonesiane, la tranquility soaking tub sul patio e l’accesso diretto e privilegiato alla piscina zero entry, che percorre parte del resort.

Oltre all’inaugurazione delle nuove suite prevista a dicembre 2020, il resort vedrà il completo refresh del Dutch Village, composto da 112 camere tra cui butler suite – che includono il servizio dei maggiordomi formati alla Guild of Professional English Butler – Club e Luxury level. Il rinnovo sarà ispirato ai colori del mare e all’atmosfera rilassata dei Caraibi, seguendo le sfumature dei colori dell’acqua.

«Oltre al Protocollo per la sicurezza e l’igiene in vigore per rispondere a tutte le ultime esigenze, le novità di prodotto introdotte al Sandals South Coast sono un segnale positivo per i nostri clienti – afferma Paola Preda, country manager Italia di Sandals Resorts International – A loro vogliamo destinare il servizio migliore e cerchiamo sempre di superare le aspettative con cambiamenti di design e rinnovi continui».