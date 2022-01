Sandals Resort festeggia i suoi primi 40 anni













Ha compiuto 40 anni Sandals Resorts, il marchio di punta di Sandals Resorts International (Sri). Nel corso del 2022, sono previsti celebrazioni e festeggiamenti in tutti i Sandals Resorts per il 40° anniversario della fondazione del brand, occasione per onorare l’eredità del suo fondatore Gordon “Butch” Stewart.

Dal suo esordio a Montego Bay il 27 novembre 1981, la società di resort di lusso all inclusive ha ospitato milioni di turisti internazionali, per la maggioranza coppie, stimolando lo sviluppo del comparto turistico dell’area caraibica, con un importante impatto sulle comunità locali.

«Questo anniversario è un importante traguardo per Sandals Resorts ed è particolarmente significativo per la nostra società, che intende celebrare anche quanto mio padre ha realizzato, continuando a portare avanti con impegno e passione il suo esempio – dice Adam Stewart, executive chairman di Sri – Dall’apertura del primo resort nel 1981 a Montego Bay, abbiamo proseguito senza sosta ad espandere e migliorare il concetto di all inclusive, che proprio nei Caraibi trova le sue fondamenta. Sono orgoglioso di celebrare questo primo importante anniversario con tutta la famiglia Sandals e con lo sguardo rivolto al futuro, ai nostri prossimi 40 anni, portando avanti con lo stesso entusiasmo i concetti innovativi con cui mio padre ha iniziato questa meravigliosa avventura».

Sandals Resorts ha in programma diverse iniziative volte a commemorare Gordon “Butch” Stewart ma, soprattutto, a celebrare il successo di 40 anni di attività. A questo si aggiungono investimenti predisposti a favore delle comunità caraibiche, come la costruzione della Gordon “Butch” Stewart International School of Hospitality and Tourism che sorgerà nel campus dell’Università delle Indie Occidentali – Mona (Uwi) a Montego Bay, capitale del turismo dei Caraibi, realizzata in collaborazione con la Chaplin School of Hospitality & Tourism Management della Florida International University, entrambe leader in ambito dell’istruzione turistica. Una struttura che offrirà agli studenti importanti opportunità educative, da cui usciranno i futuri leader internazionali nel turismo e nell’ospitalità.

«Mio padre credeva nell’apprendimento attraverso l’esperienza, “formazione sul lavoro”, come spesso diceva – afferma Stewart – Come imprenditore veterano e sognatore, sapeva che il successo aveva origine principalmente dai momenti di esplorazione e scoperta al di fuori delle aule di apprendimento. È questa la filosofia su cui si baserà il corso di studi a livello mondiale, che permetterà agli studenti di vivere esperienze del mondo reale come parte integrante della crescita professionale».

In occasione del 40° anniversario, Sri insieme a Sandals Foundation sta identificando 40 progetti che possano mostrare al meglio il legame tra turismo e potere di trasformare le comunità caraibiche, migliorandone la vita. Saranno cinque le aree di progetto: sostegno agli agricoltori locali per una produzione alimentare sostenibile; formazione e certificazione dell’ospitalità; conservazione delle risorse naturali; maggiore attenzione all’artigianato locale per massimizzare i talenti; sensibilizzazione della comunità.

Altra iniziativa è il “Sandals PalmCast”, primo podcast della società che presenta agli ascoltatori novità o avvenimenti di tutti i Sandals Resorts, con interventi e approfondimenti di esperti e interviste speciali.

Inoltre, essendo tra i primi ideatori del bar in piscina, in tutti i Sandals Resorts sarà possibile sorseggiare drink vintage, gli stessi proposti quando furono inaugurati i primi resort, scegliendoli direttamente dalla carta dei cocktail 1981/2021 creata per l’occasione. Verrà, inoltre, lanciato un nuovo menù di proposte di snack bordo piscina mentre, nei bar e ristoranti del brand, verranno proposti otto nuovi cocktail local, serviti utilizzando miscele dai sapori distintivi, liquori premium, ingredienti freschi ed erbe raccolte a mano dalle fattorie locali.

Infine, Sandals Resorts ha lanciato una linea di T-Shirt dallo stile vintage, ispirata al 1981, acquistabili in tutti i negozi Beach House nei resort, scegliendo tra 10 design che rendono omaggio all’anno di fondazione.

Ogni settimana, nei Sandals Resorts, celebrazioni bordo piscina per festeggiare i 40 anni, con musica dal vivo e dj.