Sandals, matrimoni ai Caraibi in ascesa tra gli italiani

Viaggi di nozze ma non solo: per Sandals spiccano gli honeymooner ma anche i matrimoni ai Caraibi, «un trend in ascesa tra gli italiani – spiega Christian Casagrande, sales manager Sourhern Europe – Un mercato che potenzialmente c’è ma che dobbiamo far conoscere di più».

«La formula Tropical Wedding ha valore legale, ed è gratuita per pernottamenti di almeno tre notti, mentre con almeno 7 notti si ottiene anche un premium bonus da 1.500 dollari», aggiunge Casagrande.

Antigua e Bahamas sono tra le destinazioni preferite, e ci sono new entry in arrivo calzanti anche per gli honeymooner. In Jamaica aprirà a maggio 2023 il Sandals Dunn’s River. E arriva il debutto a Curaçao con il Sandals Royal da 350 camere, con la possibilità di voli quotidiani dall’Europa con Klm da Amsterdam. Le prenotazioni sono ripartite e il Gruppo andrà a supportare il trade alle prossime fiere sposi.