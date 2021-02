Sandals lancia le promo per vacanze fino al 2023













Andare ai Caraibi sarà ancora più accessibile e alla portata di tutti, grazie alle promozioni di Sandals and Beaches Resorts. Gli ospiti potranno approfittare di uno sconto fino al 45% per una vacanza da effettuarsi nel 2021, 2022 o 2023.

Le offerte Sandals riguardano le prenotazioni effettuate entro il 28 febbraio 2021 e sono fruibili fino a dicembre 2023. Inoltre, il bonus prenotazione Sandals è applicabile ad una serie di soggiorni di 7 o più notti come parte del Sandals Sale, delle categorie di camere e delle date di viaggio selezionati.

Lo sconto previsto può essere applicato su un numero di Butler Suite (con maggiordomo), oppure si può ottenere una riduzione di prezzo su una selezione di camere o suite Club Level e per il Luxury Level.

I Sandals and Beaches Resorts garantiscono alle coppie la formula Luxury Included con varie opportunità sportive come golf illimitato, sport acquatici e immersioni subacquee, oltre alla possibilità di upgrade per richiedere il servizio di maggiordomo.

Tutti i 16 Sandals Resort sono situati direttamente sulle spiagge di Santa Lucia, Antigua, Giamaica, Bahamas, Grenada, Barbados e – prossimamente – Curaçao, ideali per esplorare la natura dei Caraibi. Propongono menù internazionali raffinati, serviti nei diversi ristoranti gourmet, con fino a 16 diverse opzioni di ristorazione per resort. Per una privacy maggiore, la cena per due può essere consumata anche direttamente in spiaggia, sotto le palme.

Nei tre Beaches Resorts in Giamaica e nelle Isole Turks e Caicos – e un quarto resort in arrivo a St. Vincent – le famiglie hanno a disposizione una serie di attività già incluse nel prezzo. Gli ospiti più piccoli possono immergersi nel mondo del parco acquatico Beaches Pirates Island, sfogarsi nei Kids Camps e provare un’ampia selezione di sport acquatici motorizzati e non. Alcune delle lussuose Family Suite dispongono di camere separate per bambini, con vista sull’Oceano: è anche disponibile il servizio di maggiordomo privato, per quanti desiderano un upgrade.

Inoltre, per garantire la salute e la sicurezza dei propri ospiti e del personale, il Gruppo ha implementato il proprio servizio di sanificazione, rendendolo tra i migliori a livello internazionale e includendo ulteriori misure preventive, attraverso il Sandals Platinum Protocol of Cleanliness, con cui si garantisce agli ospiti la tranquillità di godersi la vacanza in totale sicurezza.

Per usufruire delle offerte, contattare Naar Tour Operator allo 02 4855851. Per maggiori informazioni su Sandals and Beaches Resorts è disponibile il sito ufficiale.