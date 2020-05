Sandals lancia i Platinum Protocols of Cleanliness

Sandals Resorts International presenta il Platinum Protocols of Cleanliness, una serie di misure specifiche volte alla tutela della salute degli ospiti a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in vista della riapertura delle strutture.

«Nei Sandals e Beaches Resorts, l’igiene, la salute e la sicurezza sono sempre state le priorità numero uno – dice Paola Preda, country manager Italia di Sri – I nostri affezionati clienti e tutto lo staff dei resort fanno parte della famiglia Sandals e ci prendiamo cura della nostra famiglia. Abbiamo implementato il nostro protocollo al fine di raggiungere uno standard di sicurezza ottimale proprio per consentire ai nostri ospiti di vivere il soggiorno in completa tranquillità».

Il Platinum Protocols of Cleanliness prevede nuove norme che tutelano gli ospiti dall’arrivo in aeroporto e durante tutta la permanenza, e sarà predisposto in tutte le 18 proprietà Sandals e Beaches Resorts. Il protocollo di sicurezza si basa sull’individuazione di 18 punti di contatto chiave e sullo sviluppo di nuove misure preventive:

i punti di contatto chiave sono stati selezionati dopo un’accurata valutazione delle dinamiche della clientela all’interno del resort e sono: la lounge dedicata all’interno dell’aeroporto; i trasferimenti da e per i resort; le camere per gli ospiti; i ristoranti e i bar; la lavanderia e la pulizia in camera; i servizi d’élite inclusi i servizi maggiordomo e di concierge; la manutenzione; le attività tra cui gli sport acquatici; gli ascensori; le piscine; le vasche idromassaggio; i punti di accesso dello staff; i centri fitness e la Red Lane Spa; i bagni nelle aree pubbliche; l’aera dedicata ai fornitori; tutte le aree pubbliche tra cui le lobby e le spiagge; magazzini e uffici; i Kids camp e i parchi acquatici nei Beaches Resorts; i sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria

controllo della temperatura e corsi di formazione per lo staff: il personale dei resort indosserà indumenti protettivi e guanti durante i turni di lavoro e seguiranno corsi specializzati di aggiornamento in misure preventive e protocolli aggiuntivi per la sicurezza. Inoltre, saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea prima dell'ingresso ai resort

nuove regole per la gestione dei fornitori: tutti i fornitori e i partner seguiranno le nuove norme del Platinum Protocols of Cleanliness, limitando inoltre il numero delle consegne e il contatto fisico, sanificando tutti i punti di contatto, le attrezzature, gli spazi di stoccaggio e le aree di accesso; e rimuovendo tutto l'imballaggio esterno nel momento di arrivo al resort.

Tutti gli standard di sicurezza adottati seguono le direttive fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), dal Centro per il Controllo e la Prevenzione della Malattie (Cdc) e dai ministri della Salute di ogni isola ove vi sono i Sandals e Beaches Resort.