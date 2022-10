Sandals in fiera, spinta sugli sposi e new opening ai Caraibi

«Ci fa molto piacere rinnovare la nostra presenza a Rimini. È per noi un’opportunità d’incontro e confronto irrinunciabile con gli addetti ai lavori».

Sono le parole di Christian Casagrande, sales manager Southern Europe di Sandals Resorts International, posizionato allo stand 012 del Padiglione C3 per illustrare gli importanti investimenti, il restyling di strutture esistenti e nuove aperture come quelle in Giamaica o a St.Vincent.

«Numerosi sono i cambiamenti che segnano il 40° anniversario dell’azienda – prosegue Casagrande – per accogliere un numero sempre maggiore di clienti italiani nei nostri resort, punto di riferimento anche per i viaggi di nozze. Vorrei ringraziare i partner, sono felice di confermare la collaborazione con i principali t.o. italiani».