Sandals estende le promozioni e prosegue la formazione online

Sandals Resorts International rinnova l’estensione delle promozioni Save Up to 45% e The Big Sale valide per prenotazioni entro il 13 maggio 2020 e partenze fino al 31 dicembre 2022.

Le due iniziative commerciali sono cumulabili e valide per tutte le proprietà Sandals Resorts (per sole coppie di adulti) a Barbados, Bahamas, Giamaica, Antigua, St. Lucia e Grenada e per tutti i Beaches Resorts (per famiglie) in Giamaica e a Turks&Caicos.

Le promozioni non si applicano solo ai nuovi booking, ma anche alle prenotazioni già in essere che vengono posticipate nel corso dell’anno a causa dell’emergenza sanitaria globale.

«È fondamentale per noi lanciare un messaggio di positività ai clienti e ai nostri partner – afferma Paola Preda, country manager Italia di Sandals Resorts International – Abbiamo scelto di applicarle anche ai booking già in essere per incentivare i clienti a posticipare le date di viaggio, così che possano, non solo evitare di rinunciare alla loro vacanza, ma anche di ottenerla a un prezzo vantaggioso».

Sandals Resorts, rimane attivo anche sul fronte della formazione con una nuova iniziativa lanciata all’inizio del periodo di quarantena a supporto degli agenti di viaggi. Una serie di mini training online su Skype, che ha visto finora la partecipazione di 300 adv e che continuerà nelle prossime settimane.

Ogni corso, della durata di 30 minuti circa, è dedicato a una singola isola dei Caraibi dove sono presenti i Sandals e Beaches Resorts. Il focus è, dapprima sulle principali caratteristiche dei brand Luxury Included, e a seguire sulla destinazione, dando spazio ai dettagli sui resort e alle informazioni fornite in collaborazione con gli Enti del Turismo.

Il calendario della formazione online viene comunicato sui profili ufficiali di Facebook dei Business Development Consultant, Marco Bombara, Christian Casagrande, Dario Regina e Ferdinando Vallelunga.