Sandals Dunn’s River in Giamaica riapre a maggio 2023













Il rinnovato Sandals Dunn’s River aprirà i battenti il 24 maggio 2023, ma le prenotazioni sono già aperte. Il resort tornerà così a far parte del portfolio Sandals dal prossimo anno, dopo una riprogettazione e una ristrutturazione totale.

Disporrà di suite dal design unico, concept di ristorazione esclusivi e bar; offrirà attività per sperimentare le meraviglie naturali della Giamaica. Amato dalle coppie sin dal suo primo ingresso nel portfolio della società di resort all-inclusive nel 1991, il Sandals Dunn’s River tornerà nuovo di zecca, dopo la ristrutturazione. Metterà a disposizione degli ospiti 260 camere ed è progettato per incarnare l’essenza giamaicana, i suoi fiumi tortuosi, le foreste lussureggianti e i maestosi alberi di baniano.

«Questo è un progetto straordinario, l’ultimo a cui ho lavorato con mio padre, il suo ultimo capolavoro – Adam Stewart, executive chairman di Sandals Resorts International (Sri) – Ha scelto questa località più di tre decenni fa per la sua costa di sabbia bianca, la brezza fresca, le acque azzurre e la vicinanza alle cascate archetipiche della destinazione. Non vuole solo essere una nuova esperienza in un angolo della Giamaica particolarmente amato da molti, ma stabilirà un nuovo standard di lusso per il turismo, proprio qui nella nostra terra, con un resort di nuova generazione degno del suo passato nostalgico».

Il resort presenterà le nuovissime Tufa SkyPool Butler Suites, caratterizzate da pannelli di vetro sul pavimento per tutta la lunghezza dei balconi con vista sull’oceano, per un effetto a cascata infinita sul Mar dei Caraibi. Le Coyaba Swim-Up Rondoval Butler Suites con piscine private, le ville indipendenti di Sandals, sono state concepite con ampi tetti e vasche da bagno private all’aperto, zone prendisole e viste privilegiate della flora circostante. Le Mammee Bay Beachfront Butler Suites saranno dotate di ampi balconi che si affacciano direttamente sull’oceano, con finiture dorate e accenni verdi per un effetto extra lussuoso che incarna e si combina perfettamente con la natura.

La proposta culinaria prevede 12 ristoranti Global Gourmet, con dieci concept nuovi per Sandals, e nove bar.

Le acque a cascata, raccolte dalle cascate del fiume Dunn, accoglieranno gli ospiti all’arrivo, con giochi d’acqua sparsi in tutto il resort proveniente dalle riserve naturali dei fiumi. Il resort vanta la piscina più grande della Giamaica – progettata per imitare la corrente del fiume.

«Ocho Rios è il luogo in cui mio padre è cresciuto, dove ha imparato a pescare e ha sentito la brezza soffiare lungo la spiaggia rivolta a ovest e dove ha visto per la prima volta la pura gioia dell’isola riflessa sui volti dei visitatori – ha aggiunto Stewart – Qui, lungo la costa settentrionale della Giamaica, ha assistito al fiorire dell’industria turistica locale e ha preso consapevolezza di come soddisfare e servire un nuovo cliente caraibico. Ogni aspetto del nuovo Sandals Dunn’s River è progettato per questo e altro».