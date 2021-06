Sandals dà il via ai lavori per i tre nuovi resort in Giamaica













Sandals Resorts International rinnova il suo forte legame con la Giamaica e celebra, con il primo ministro giamaicano Andrew Holness, l’inizio dei lavori delle tre nuove strutture sulla destinazione caraibica.

Adam Stewart, executive chairman del Gruppo, ha voluto sottolineare come il momento sia particolarmente «toccante e significativo per la famiglia. Siamo vicini a dove è cresciuto mio padre, un luogo che gli stava particolarmente a cuore e siamo davvero orgogliosi di dare il via a un nuovo e ingente progetto di espansione in Giamaica».

Stewart ha nuovamente presentato la prima fase dell’ambizioso progetto da 230 milioni di dollari che prevede la ristrutturazione totale del Sandals Dunn’s River, seguita da una seconda fase grazie a cui l’adiacente proprietà fronte oceano verrà trasformata in un nuovo resort, il Sandals Royal Dunn’s River.

Nella sua fase iniziale, il piano di espansione prevede la trasformazione totale del Sandals Dunn’s River, che torna a far parte della famiglia Sandals con lo stesso nome di quando venne acquisito nel 1990. Come ha segnalato il Gruppo, il completamento del nuovo Sandals Dunn’s River è previsto per il quarto trimestre 2022. Successivamente, verrà realizzata la proprietà gemella, Sandals Royal Dunn’s River, il cui completamento è previsto per il 2023.

Il Sandals Dunn’s River disporrà di un totale di 260 camere, tra cui 48 esclusive SkyPool Suites, le prime in Giamaica, con piscina privata a sfioro riscaldata dal sole. Anche le 12 suite Swim-up Rondoval, molte delle quali dotate di una terrazza sul tetto, andranno ad arricchire l’offerta ricettiva della proprietà, insieme alle esclusive Love Nest Butler Suites che garantiscono il massimo della privacy e del servizio. L’offerta all inclusive si completa con 10 ristoranti tra cui un bar specializzato in rum all’interno del nuovissimo concept gastronomico di fusion latina Azuka.

«Questo progetto, una volta concluso, sarà la realizzazione dei sogni di mio padre. Quando infatti questo resort è stato nuovamente messo in vendita, abbiamo colto al volo l’opportunità di riportarlo nel portfolio Sandals. Anche se non è più con noi per vedere la sua trasformazione e il risultato finale, mio padre ha dato un grande contributo al progetto, ideando un nuovo standard di lusso in Giamaica. Questo sarà un omaggio a lui e alla sua terra», ha concluso Adam Stewart.

Oltre all’ingente investimento da 230 milioni di dollari per il Sandals Dunn’s River e il Sandals Royal Dunn’s River, la società sta anche pianificando una ristrutturazione per oltre 250 milioni di dollari per la terza nuova struttura a Ocho Rios, il Beaches Runaway Bay Resort, che va ad ampliare il portfolio di Beaches Resorts per famiglie in Giamaica.

Una volta terminato, il resort disporrà di circa 400 ampie suite da una, due, tre e quattro camere da letto, progettate pensando alle famiglie numerose. Gli ospiti del Beaches Runaway Bay avranno anche accesso al Runaway Bay Golf Club, con un campo da golf da campionato a 18 buche par 72.