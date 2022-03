Sandals celebra i 40 anni con progetti speciali ai Caraibi













Sandals Resorts International (Sri), in collaborazione con la Sandals Foundation, ha presentato una serie di progetti rientranti nella “40 for 40 initiative”, in concomitanza del 40° anniversario della società di resort di lusso all inclusive.

Sandals ha messo in piedi 40 progetti da realizzarsi in otto destinazioni caraibiche in cui è presente, luoghi che ben rappresentano il forte legame che intercorre tra il turismo e le possibilità da questo offerte, volte a migliorare la vita della comunità locali, perno indiscusso delle nuove strategie di sostenibilità e responsabilità ambientale.

I progetti della “40 for 40 initiative” verranno destinati a sei diverse aree di competenza: salvaguardia delle risorse naturali attraverso sforzi di conservazione e tour; investimento nella sicurezza alimentare, supportando e lavorando con gli agricoltori locali; formazione e certificazione dell’ospitalità, finalizzata a garantire una continua eccellenza; mantenimento del patrimonio culturale attraverso il sostegno agli artigiani locali e l’insegnamento musicale e di intrattenimento; rafforzamento, infine, delle economie locali attraverso il supporto alle piccole imprese e al mercato comunitario.

«Il turismo ha il potere di migliorare non solo lo spirito dei nostri ospiti, ma anche la vita del nostro staff e delle comunità locali che risiedono accanto a noi – ha dichiarato Adam Stewart, executive chairman di Sandals Resorts International – Questo è l’importante lavoro che intendiamo svolgere e che oggi festeggiamo come parte dei nostri incessanti sforzi volto a rafforzare il legame intrinseco che corre tra turismo e responsabilizzazione delle comunità caraibiche locali».

I team Sandals Resorts, Beaches Resorts e Sandals Foundation si impegneranno a realizzare questi progetti in tutti i Caraibi offrendo agli ospiti la possibilità di supportare e partecipare a molte delle attività che si svolgono in tutta l’area caraibica.