Sandals, borsa di studio in onore del fondatore Gordon “Butch” Stewart













Una borsa di studio in onore di Gordon “Butch” Stewart, fondatore dei Sandals Resorts, al fine di istruire e formare le generazioni future a diventare leader e protagonisti del turismo caraibico, supportando progetti legati all’istruzione e alla sostenibilità.

L’ha istituita il figlio Adam Stewart, nuovo executive chairman del Gruppo. «Mio padre era un grande sostenitore del potere della possibilità: ha sempre compreso e incoraggiato la capacità delle persone nel superare il proprio potenziale e realizzare grandi cose – dice – Il principale obiettivo di questa borsa di studio è garantire un solido futuro all’industria alberghiera caraibica, incentivando il talento individuale, immagine perfetta della passione che mio padre provava per la regione e le sue potenzialità. Ecco perché sono felice di onorare la sua memoria, e l’esempio che è stato per molti, consentendo ai membri del nostro team di sognare in grande».

Finanziata grazie ai contributi della Sandals Foundation, l’organizzazione filantropica no profit creata da Sandals Resorts International a sostegno delle popolazioni caraibiche, la borsa di studio è a disposizione dei membri del team impiegati a tempo pieno e verrà conferita sulla base della loro situazione finanziaria, delle qualità personali e della dedizione dimostrata nello svolgere il proprio ruolo lavorativo.

I beneficiari potranno ricevere finanziamenti per un programma universitario in ospitalità e turismo per un massimo di quattro anni. Le domande saranno accessibili a partire dal 1° giugno 2021.

«Inaugurando nel 2009 la Sandals Foundation, abbiamo voluto dare un significato concreto agli sforzi filantropici sostenuti da mio padre da quando ha aperto le porte del Sandals Montego Bay nel 1981. È ora un mio dovere ufficializzare questa borsa di studio a suo nome, per onorare il suo ruolo di mentorship e mantenere la sua promessa fatta ai Caraibi”, aggiunge Stewart.

Oltre a finanziare il programma di borse di studio, è possibile fare una donazione a sostegno dell’impegno alla conservazione marina della Sandals Foundation, che si occupa di creazione e gestione di vivai di coralli e santuari marini in collaborazione con la comunità locale, conservazione delle mangrovie e delle tartarughe, ripristino e sostegno dei delicati ecosistemi marini dei Caraibi. La fondazione è anche impegnata a collaborare con le scuole e gli insegnanti locali per inserire l’educazione marina nei programmi di studio, organizzando gite in aree protette e coinvolgendo i residenti delle comunità costiere.

«Il signor Stewart si sentiva a suo agio quando era in acqua – spiega Heidi Clarke, executive director di Sandals Foundation – Provava un amore smisurato per il Mar dei Caraibi e, nel corso degli anni, ha contribuito alla conservazione marina in tutta la regione. Ha lasciato un segno su molte persone in tutto il mondo e il suo pensiero continuerà a essere vivo, mentre perseveriamo con i nostri partner e le nostre comunità per far sì che siano i fautori di un cambiamento positivo».