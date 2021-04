San Marino Outlet Experience aprirà al pubblico il 24 giugno













L’outlet di The Market PropCo Srl si chiamerà San Marino Outlet Experience. E aprirà le porte al pubblico giovedì 24 giugno, con la tabella di marcia dei lavori che vede proprio in questi giorni il completamento dei primi 17mila mq di Gla che ospiteranno oltre 70 punti vendita con brand di fascia luxury premium.

Il progetto prevede, inoltre, un ampliamento della superficie fino a 25mila mq per un investimento complessivo di qualcosa come 150 milioni di euro, per incrementare l’offerta fino a 130 negozi. La struttura offrirà all’apertura al pubblico anche una Food Terrace, affacciata su una grande piazza, con una proposta gastronomica caratterizzata da un mix di insegne locali e internazionali.

«San Marino Outlet Experience apre su un territorio che è l’ultimo white spot per un outlet di successo – afferma Giuseppe Roveda, amministratore delegato di Aedes Siiq Spa che promuove l’outlet – Siamo convinti che l’alto posizionamento del prodotto unito alla finalità strategica della sua realizzazione nel contesto della Repubblica Sammarinese rappresentino un valore aggiunto per tutti i soggetti interessati, dalle amministrazioni pubbliche e indotto ai tenant e clienti».

L’outlet sarà aperto tutti i giorni dell’anno, salvo diverse disposizioni da parte delle autorità competenti. La struttura è stata progettata dallo studio One Works con tecnologie innovative e materiali ecosostenibili, che si inseriscono nel pieno rispetto dell’ambiente collinare circostante.

San Marino Outlet Experience, oltre a essere integrato nel paesaggio, offrirà ai visitatori uno spazio ispirato alla tradizione locale e agli antichi borghi della Repubblica. Il progetto comprende anche un percorso pedonale studiato ad hoc per gestire i flussi in ingresso e uscita e il collegamento delle piazze poste alle estremità del perimetro dell’outlet.

Tra i servizi offerti ai clienti anche una Welcome Lounge, con personale multilingua, in grado di fornire supporto a tutti coloro che desidereranno orientarsi all’interno del centro o visitare il territorio sammarinese e il servizio di Free WiFi disponibile in tutte le are dell’outlet.

All’interno della struttura sarà presente una zona playground attrezzata, disponibile a titolo gratuito, per le famiglie con bambini.

Infine non mancheranno, per chi lo richiederà, prestigiose Vip Lounge dove sarà possibile godere di un’esperienza d’acquisto realmente riservata e confortevole. L’outlet prevede un’area parcheggio da 1.400 posti coperti, con accesso diretto al centro tramite degli ascensori dedicati, e un’area esterna dedicata ai veicoli elettrici dotata di 38 colonnine di ricarica disponibili gratuitamente.