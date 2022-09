San Francisco reloaded (aspettando il volo diretto)

«Ci piace essere innovativi e aperti a nuove idee: San Francisco è una città che ha molto da offrire in questo momento, qualsiasi sia il target di riferimento». Parola di Daniel Schwartz, senior director global tourism development di San Francisco Travel, ha convocato giornalisti e influencer al Winter Garden del Mama Shelter di Roma per un l’evento di rilancio della città californiana organizzato da Master Consulting.

Partiamo dai numeri. Gli ultimi dati del 2019 ci dicono che la città californiamna è stata visitata da oltre 100mila italiani con una crescita costante pre pandemia del 4%, merito anche dei collegamenti aerei. Proprio a questo proposito è intervenuta Melissa Andretta, director of aviation marketing and development San Francisco International Airport: «Per noi – ha dichiarato – è fondamentale avere un volo diretto dall’Italia e abbiamo avuto diversi incontri con Ita Airways per ripristinarlo nella stagione estiva del 2023».

Molte le proposte d’autunno di San Francisco, tra cui la mostra sull’America di Diego Rivera al Museo di Arte Moderna fino al 2 gennaio 2023, l‘esposizione sul Grande Egitto dei Faraoni al De Young Memorial Museum fino al 12 febbraio. Per gli appassionati di fotografia al MoAD una retrospettiva di 15 fotografi di moda contemporanei, fino a marzo 2023. Per le famiglie, al Walt Disney Family Museum, è in programma fino all’8 gennaio 2023 un’esposizione per vedere come è stato creato Il libro della giungla.

Intanto, gli appassionati di enogastronomia trovano a San Francisco una delle città con più ristoranti stellati al mondo. Tra le novità da testare il Terrene che ha aperto a luglio scorso; l’Ancora, nuovo ristorante di pesce nel Mission District; lo Square Pie Guys, pizzeria in stile Detroit. Altrimenti, per gli amanti delle tradizioni The Old Clam House, sopravvissuto al famoso incendio della città, al terremoto e ora alla pandemia. Ha riaperto a giugno scorso dopo due anni di chiusura e continua la sua cucina tipica dal 1861. Risalente al 1863 la Ghirardelli Chocolate Company ha aperto da maggio 2022 il Chocolate Experience Store, per far sperimentare un viaggio nel mondo del cioccolato.

Per i repeater è imperdibile la visita al nuovo Presidio Tunnel Tops: 14 acri di parco con panorami sul Golden Gate e sulla città con oltre 180 varietà di piante.

È sempre più sviluppato infine il cicloturismo, considerando che San Francisco è una delle città più attrezzate degli Stati uniti con oltre 464 miglia di pista ciclabile.