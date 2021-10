San Domenico Hotels Group, nuovi ingressi nel management team













San Domenico Hotels Group continua il suo percorso di crescita. Due nuovi ingressi nel management team per gruppo gestito da Aldo Melpignano: Emanuele Manfroi nel ruolo di area general manager e Claudio Roscigno nel ruolo di vice president commercial.

Emanuele Manfroi, piemontese classe 1975, arriva nel gruppo della famiglia Melpignano dopo una prestigiosa carriera nel mondo dell’hôtellerie, dal Park Hyatt di Milano e Sidney al Four Season di Milano fino alla lunga esperienza maturata con Belmond dal 2014 ad oggi.

Claudio Roscigno, sempre classe 1975, torna in Italia dopo una lunga carriera internazionale maturata in gruppi prestigiosi nell’ambito sales, revenue e distribution: Onyx Hospitality Group, Caesars Bluewaters Dubai e Preferred Hotels & Resorts, per citare le esperienze degli ultimi 5 anni.

La nomina dei due manager è segno della volontà del gruppo di crescere e prepararsi al meglio per affrontare le prossime sfide e le nuove opportunità di sviluppo.

Il gruppo fonda le proprie radici nella storia di Masseria San Domenico e di Borgo Egnazia, realtà che hanno dato un forte impulso al turismo di alta gamma in Puglia e in Italia, proponendo un nuovo modello di ospitalità basato sul benessere e su esperienze fortemente legate al territorio. Una visione dell’hospitality con dimensione locale e respiro internazionale allo stesso tempo.

Oggi il team vuole consolidare e innovare i progetti già in corso nonché esportare questo modello in altre realtà italiane – per valorizzare e tutelare cultura e tradizioni – capace di competere con i grandi gruppi internazionali che sempre più si affacciano sul nostro territorio.

«La pandemia non ci ha fermato – dichiara Melpignano – È stato un momento durissimo e faticoso nel quale non abbiamo mai smesso di pensare al futuro. Abbiamo vissuto i mesi di chiusura come una occasione per definire il modello di hospitality sul quale vogliamo puntare a Borgo Egnazia e in Italia, un modello che si basa sul benessere degli ospiti ma anche dei lavoratori e su una evoluzione positiva dei territori attraverso la valorizzazione consapevole del grande patrimonio di cultura e tradizioni. Usciamo da questi anni di pandemia più forti e il nostro entusiasmo è sostenuto da numeri positivi e dal feedback dei nostri ospiti e dei nostri partner».