Salvataggio Lufthansa, il governo tedesco vuole il 25%

Una partecipazione del governo tedesco fino al 25% del capitale azionario e un pacchetto di aiuti da 9 miliardi di euro. In quelli che sono giorni decisivi per il futuro di Lufthansa, dopo le voci dei giorni scorsi, adesso arriva una nota ufficiale a mettere nero su bianco come stanno le cose.

“Deutsche Lufthansa sta negoziando un pacchetto di stabilizzazione per 9 miliardi di euro con il Federal Economic Stabilization Fund (Wirtschaftsstabilisie-rungsfonds – Wsf) per finanziare il Gruppo”, spiega l’azienda in una nota, precisando che le discussioni “e il processo di decisione politica sono ancora in corso”.

“Le trattative – prosegue la nota – sulle misure di finanziamento comprendono una partecipazione tacita e un prestito garantito. Le condizioni sono attualmente in discussione. Sul tavolo anche una partecipazione del governo tedesco nel capitale sociale della società. In questo contesto, per quel che riguarda l’aumento di capitale, sono in esame diverse alternative, tra cui un aumento del valore nominale dell’azione, se necessario dopo un taglio del capitale, per creare una partecipazione fino al 25% più una azione”.

Inoltre, il Federal Economic Stabilization Fund “chiede una rappresentazione all’interno del Consiglio di Vigilanza” del vettore.