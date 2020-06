Salvataggio Lufthansa, arriva l’ok definitivo dell’Ue

È arrivato il via libera definitivo della Ue ai 6 miliardi previsti dall’esecutivo di Angela Merkel per ricapitalizzare Lufthansa. A dirlo è l’Antitrust Ue, che sottolinea come ci saranno delle condizioni per proteggere la concorrenza, tra cui la cessione di slot.

“La Germania contribuirà con 6 miliardi di euro alla ricapitalizzazione di Lufthansa, insieme a una garanzia statale di 3 miliardi di euro su un prestito. Questa consistente quantità di aiuti aiuterà la compagnia a superare l’attuale crisi del coronavirus che ha colpito il settore delle compagnie aeree. Ma viene fornito con condizioni allegate, anche per garantire che lo Stato sia sufficientemente remunerato oltre a misure per limitare le distorsioni della concorrenza”, ha detto la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager.

In particolare, spiega la commissaria, il vettore tedesco “si è impegnato a rendere disponibili slot e altri asset presso gli hub di Francoforte e Monaco, dove Lufthansa ha un significativo potere di mercato. Questo dà ai vettori concorrenti la possibilità di entrare in quei mercati, garantendo prezzi equi e una scelta più ampia per i consumatori europei”.

Intanto, nella notte Lufthansa e il sindacato tedesco dell’equipaggio di cabina Ufo hanno raggiunto un accordo che comporterebbe risparmi da 500 milioni di euro per la compagnia. L’accordo comprende congelamenti salariali, riduzione delle ore di volo, pacchetti di prepensionamento e congedi non retribuiti per gli assistenti di volo della Lufthansa.

«Vogliamo evitare licenziamenti forzati», ha detto Michael Niggemann, capo delle risorse umane della compagnia, aggiungendo che l’accordo “ha inviato un segnale importante” alla vigilia del voto degli azionisti su un piano di salvataggio da 9 miliardi di euro per la compagnia aerea.