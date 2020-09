Salvagente per Qatar Airways: Doha versa 2 miliardi

Il governo di Doha ha concesso un salvataggio di 7,3 miliardi di riyal (circa 2 miliardi di dollari statunitensi) a Qatar Airways per aiutarla a superare la crisi che conseguente alla pandemia.

La notizia arriva a margine della presentazione dei risultati finanziari per l’anno fino al 31 marzo 2020, in cui Qatar Airways ha riportato una perdita totale di 1,9 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 1,3 miliardi di “rosso” dell’anno precedente. Tra le perdite messe a bilancio, oltre alle prime conseguenze negative del Covid-19, ci sono anche gli investimenti effettuati in Air Italy, che sono costati al vettore capitanato da Akbar Al Baker 385 milioni di dollari.

Con il sostegno dell’esecutivo di Doha, adesso per la compagnia si apre una nuova fase, esattamente come è accaduto per i “vicini di casa” di Emirates, anch’essi destinatari di un iniezione di 2 miliardi di dollari da parte del governo di Dubai.

Da parte sua, commentando il bilancio e l’arrivo dei fondi, il ceo di Qatar Airways Al Baker ha affermato che la sua compagnia aerea “continua a rimanere resiliente” e ha insistito sul fatto che i fondamenti dell’attività rimangono solidi, nonostante il 2019/20 sia stato uno degli “anni più difficili”. “Se non fosse stato per le circostanze eccezionali dell’anno fiscale 2020, i nostri risultati sarebbero stati migliori rispetto all’anno precedente”, ha detto.

Nell’anno fiscale chiusosi lo scorso 31 marzo, Qatar Airways ha registrato un aumento del fatturato del 6,5% a 51 miliardi di riyal (14 miliardi di dollari) lo scorso anno, mentre la capacità dei posti è aumentata del 3,2%.