Salone Nautico di Genova, già sold out l’evento di settembre













Il 61° Salone Nautico di Genova – in programma dal 16 al 21 settembre 2021 – è già sold out e promette un’edizione da record.

All’appuntamento saranno presenti tutti i grandi nomi della nautica mondiale. Vi parteciperanno oltre mille barche e mille brand. Tornano dopo anni di assenza aziende come Baglietto, Ferretti, Cranchi Yachts, Absolute, Arcadia yachts e Sirena Marine.

Gli spazi espositivi sono stati aumentati del 14%: la superficie interessata è ampia 200mila metri quadrati (per l’85% all’aperto). Per quanto riguarda il layout, raddoppieranno i pontili galleggianti e ci saranno più imbarcazioni al centro della darsena.

Lo sguardo corre già al 2023, quando saranno completati i lavori del waterfront di Genova e diventerà «il Salone più bello al mondo», dice il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi, ricordando anche che nel 2020 è stato l’unico evento di settore in presenza.

«Confindustria Nautica, I saloni nautici e la città di Genova hanno vinto il campionato europeo dei saloni nautici battendo Francia, Principato di Monaco, Spagna, Olanda e Germania», sottolinea Cecchi.

Il sindaco Marco Bucci aggiunge: «Stiamo investendo molto nell’area e l’anno prossimo prevediamo un ulteriore allargamento con altri 400 ormeggi. Con il completamento del waterfront di levante, nel 2023, il Salone Nautico sarà impareggiabile, il più grande e più organizzato al mondo, con un contorno quasi glamour. Nessuno ci dirà più che manca la Croisette. Quest’anno andiamo con il vento in poppa con cantieri da tutto il mondo accorsi in massa. Credo che nel 2023 torneremo, come ai tempi passati, ad essere confrontati solo con il Salone di Fort Lauderdale, solo che questa volta lo batteremo».