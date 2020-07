Sali a Borgo, il mototurismo quest’anno è incoming oriented

Mototurismo a tutto incoming con l’operazione “Sali a Borgo“: un gioco di parole che riassume lo spirito dell’iniziativa promossa dall’associazione I Borghi più Belli d’Italia in collaborazione con Enit, Valica, TrueRiders e Europ Assistance. Si tratta di quattro itinerari studiati per gli appassionati del turismo a due ruote e interamente dedicati alla scoperta dei borghi italiani.

Nata nel 2017 come strumento a sostegno delle zone terremotate del centro Italia, l’iniziativa Sali a Borgo giunge a questa seconda edizione con l’obiettivo di diventare un vero e proprio marchio turistico e appuntamento annuale per la stagione estiva.

L’edizione 2020, in linea con le normative post emergenza Covid, avrà come protagonista Roberto Parodi assumendo la forma di una narrazione multimediale che testimonierà tutti i momenti salienti del viaggio e delle singole tappe. Particolare evidenza avranno le visite all’interno dei Borghi, strutturate come esperienze sul territorio. Il tutto sotto la guida dei veri portavoce del borgo: sindaci, amministratori, artisti, artigiani, vignaioli, cuochi, produttori gastronomici e tutte quelle persone che hanno fatto l’identità del luogo o che, con il loro mestiere, ne conservano la memoria nel solco di una lunga tradizione.

Ogni itinerario si svolgerà dal giovedì al sabato e attraverserà alcune delle strade più affascinanti del Nord Italia per fare tappa in 3 borghi dove le esperienze potranno spaziare dalle visite ai luoghi d’arte e ai principali punti di attrazione a quelle in botteghe storiche, cantine e altre aziende produttrici, oltre all’immancabile degustazione di specialità locali presso un ristorante tipico del Borgo.

Il primo itinerario parte giovedì 23 luglio da Brescia alla volta di Tremosine sul Garda, un’assoluta perla paesaggistica che affaccia a strapiombo sul lago, per proseguire verso il Veneto con sosta a Borghetto e Montagnana, due borghi non distanti tra loro ma profondamente diversi per impianto urbanistico, tesori architettonici e tradizioni enogastronomiche.

Mentre il secondo itinerario, previsto dal 30 luglio al 1° agosto prevede la partenza da Asti con tappa a Neive, Finalborgo e Noli. Un viaggio che ci accompagnerà dalle morbide colline delle Langhe (patrimonio Unesco) – un tappeto di vigneti a perdita d’occhio punteggiato da torri, castelli, borghi, cantine e antichi casali – al fascino strabiliante e senza tempo della Riviera ligure di Ponente. Gli altri due itinerari a completare il carnet di proposte verranno resi noti a breve e inseriti nel sito dei borghi più belli d’Italia.