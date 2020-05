Salento, il 20 giugno riapre il Vivosa Apulia Resort

In Salento, il Vivosa Apulia Resort annuncia l’apertura per sabato 20 giugno. Le regole del protocollo redatto seguendo le indicazioni della Oms e quelle del governo italiano, offrirà la garanzia agli ospiti della massima sicurezza in un ambiente che, a sua volta, ha tutti gli elementi per soddisfare il rispetto delle norme di distanziamento senza alcuna forzatura.

«Gli ampi spazi di cui disponiamo sia all’interno, con ampie camere e spazi comuni, che all’esterno, con un’area di ben 230mila mq, ci consentono di assicurare ai nostri ospiti un distanziamento che va ben oltre le direttive. Tutti i nostri punti di ristoro godono di grandi spazi esterni e, nelle pochissime zone di possibile densità, stiamo adottando tutte le misure necessarie per garantire il giusto distanziamento. Inoltre, per garantire il massimo comfort ai nostri ospiti, offriremo un numero limitato di camere e il medico a disposizione su chiamata h24», spiega il direttore Silvio Grilli.

Le operazioni di check in e check out potranno essere svolte in modalità digitale, in modo che non ci siano assembramenti alla reception, che, ad ogni modo, avrà delle postazioni anche all’aria aperta. Una sicurezza ulteriore per gli ospiti che potranno ricevere assistenza durante il soggiorno in una reception open air. La card elettronica per aprire la porta viene igienizzata e viene riconsegnata alla reception solo alla partenza.

Per un servizio efficiente e veloce di concierge, Vivosa Apulia Resort mette a disposizione degli ospiti una pratica app per scaricare tutte le attività organizzate: per iscriversi basta un semplice click. Per un consiglio personale? La chat con il concierge consente una veloce comunicazione senza doversi recare di persona alla reception.

Tutte le camere hanno l’accesso dall’esterno – evitando corridoi chiusi e ascensori. Si adottano tutti i protocolli di disinfezione per la pulizia delle camere, con procedure specifiche per l’igienizzazione prima dell’arrivo di ogni ospite e particolare attenzione alle zone high-touch, quelle toccate più frequentemente come telefoni e telecomandi.

Per gli spazi comuni è prevista una maggior frequenza di pulizia, igienizzazione e disinfezione, con particolare attenzione ai banconi della reception, dei bar e dei buffet, alle maniglie delle porte, ai servizi igienici comuni; le colonnine con gel igienizzante per le mani sono dislocate in tutte le zone comuni, nei bar e ristoranti.

Un’ulteriore attenzione è posta al funzionamento dell’aria condizionata: in tutti gli spazi comuni è stata esclusa la funzione di ricircolo dell’aria, mentre il funzionamento dell’aria condizionata delle camere non prevede flussi condivisi dell’aria trattata.

Al grande buffet si viene serviti dal personale, lo spazio consente più isole di servizio, dove trovare gli antipasti, i primi piatti, i secondi, i contorni, il dolce e tanto altro. I tavoli sono distanziati. Il servizio al tavolo per drink e aperitivi è continuativo: da mattina a tarda sera, si sorseggiano le creazioni dei bar tender del Vivosa Apulia Resort.

I lettini prendisole sono distanziati e sanificati secondo le norme; steward dedicati garantiscono l’assistenza e il rispetto del distanziamento, rendendo possibile anche i piccoli ma indimenticabili eventi come gli aperitivi in spiaggia, davanti al tramonto. Le piscine situate nel parco sono dotate di un sistema di monitoraggio automatico e costante del livello del cloro nell’acqua e sempre settato sui valori più alti, come consigliato dall’Oms.

Il centro benessere sarà aperto agli ospiti previa prenotazione e garantirà ingressi contingentati. I numerosi trattamenti saranno come sempre su prenotazione.

Le attività, come i laboratori creativi, sono svolte in piccoli gruppi distanziati; sono incentivati i giochi da fare con i genitori come la caccia al tesoro e giochi di società.

La Vivosa Farm dove i bambini entrano in contatto con gli animali riserva l’ingresso uno alla volta, in modo da consentire la massima sicurezza; anche l’ingresso all’orto didattico per raccogliere le verdure biologiche è contingentato. Ingresso individuale anche all’adventure park sugli alberi, un’altra attività open air che consente di divertirsi in modo sicuro nella tranquilla pineta.