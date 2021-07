Sailover, aperta la campagna per basi nautiche in franchising













Da passione per il mare a impresa. Sailover, il servizio di noleggio barche a vela a breve termine con sede a Cagliari, ha lanciato ufficialmente la campagna di affiliazione per l’apertura di nuove basi nautiche in tutta Italia.

Fondata a Cagliari nel 2016 da Riccardo Cao, Carlo Marongiu e Stefano Malcangi, e presente in Sardegna con le tre basi nautiche di Marina Piccola, Capitana e Teulada, a oggi Sailover ha ospitato oltre 5.000 persone a bordo ed erogato oltre 1.200 servizi.

L’azienda si rivolge a chiunque voglia vivere con la massima semplicità brevi esperienze in mare, sia in esclusiva che in condivisione, con uno sguardo rivolto alla sostenibilità ambientale, e offre soluzioni e servizi per qualunque tipo di clientela, completati da una carta Food&Beverage e da servizi ancillari che permettono la massima personalizzazione del prodotto.

Il modello di franchising lanciato consente a ditte individuali, società e associazioni esistenti o di nuova formazione, e a chiunque abbia i requisiti necessari, di aprire una nuova base aderendo al network Sailover.

L’investimento garantisce l’utilizzo del brand e della piattaforma online, l’erogazione dei servizi di supporto e formazione, le attività commerciali, di assistenza e di sviluppo e il corredo di servizi, comprese le forniture food & beverage.

Il contratto di affiliazione prevede una fee d’ingresso, valida per l’intero triennio, e nessun altro costo fisso, con una ridistribuzione degli incassi in rapporto diverso per servizio di noleggio e upselling dei servizi correlati.

Per entrare a far parte del network Sailover non è necessario possedere già un’imbarcazione. Chi è interessato all’affiliazione può aderire, in alternativa: con un natante di 10 metri di recente produzione, facilmente reperibile nel mercato nautico (e con la possibilità di usufruire dell’assistenza gratuita di Sailover per la scelta); con un’imbarcazione fino a 15 metri, se in possesso di titolo professionale di Skipper; con la Sailover One (S1), la barca disegnata appositamente per il noleggio breve del brand Sailover, che offre comfort agli ospiti e massima funzionalità per gli skipper, grazie alla qualità del design italiano e una progettazione accessibile. Per gli affiliati nella versione Sailover One è prevista anche la consegna della nuova imbarcazione S1.

«La campagna è rivolta a tutti coloro che hanno la passione del mare e hanno sempre sognato di farne una professione – ha commentato Riccardo Cao – Sailover consentirà loro, con un minimo investimento, di aprire la propria base nautica e iniziare a fornire i servizi di noleggio Sailover fin da subito, una volta completato il set up di formazione, affiancamento e avvio condotto dal nostro personale. Anche se non possiedono già una imbarcazione idonea. Il modello consente ai nuovi affiliati di ridurre notevolmente il rischio d’impresa iniziale e di risparmiare il tempo necessario all’analisi del mercato, alla validazione dell’idea e allo sviluppo dei servizi ancillari che abbiamo già testato e validato noi negli ultimi 5 anni».

S1 è la barca a vela pensata e progettata appositamente per i servizi di noleggio breve, con spazi ottimizzati. Con 10 metri di lunghezza, costruzione a controllo numerico in legno, fibre riciclate e resine epoxy, può ospitare fino a 12 persone per i servizi giornalieri e fino a 4 per i servizi con notte a bordo, garantendo una zona spogliatoio dotata di armadietti a chiusura individuale mediante braccialetti. Garantisce inoltre accessibilità totale alla zona pozzetto, cabina e bagno alle persone con disabilità che possono muoversi agevolmente su carrozzina all’interno dell’imbarcazione e fruire della discesa/risalita a mare.

«La nostra missione è sviluppare un modello sostenibile che permetta a chiunque di uscire in mare quando, dove e con chi vuole: come un vero armatore ma senza le controindicazioni tipiche della proprietà di una barca a vela – continua Cao – Il mercato del noleggio breve è altamente frammentato e dominato dall’offerta privata e dalle gite turistiche di gruppo. Questo è un modo nuovo di andar per mare, che privilegia l’aspetto esperienziale, l’avvicinamento alla cultura del mare e che finalmente rende davvero accessibile a tutti il mondo della vela e dello yachting. Abbiamo attentamente selezionato le località più idonee a ospitare le nostre basi nautiche la cui operatività è prevista a partire dalla stagione 2022».