Sabre sospende gli accordi con Aeroflot













Sabre mette fine all’accordo di distribuzione con Aeroflot, la maggiore compagnia aerea russa, e la rimuove dal gds.

«Sabre ha monitorato con attenzione e preoccupazione l’evolversi della situazione in Ucraina – ha dichiarato Sean Menke, ceo di Sabre -. All’inizio ci siamo concentrati sulla sicurezza del nostro personale nella regione coinvolta, e abbiamo provveduto anche supportando con beni di prima necessità. Ora prendiamo posizione contro questo conflitto militare e ci atteniamo alle sanzioni imposte contro la Russia. Abbiamo quindi deciso di rimuovere Aeroflot dal nostro gds». Continueremo a monitorare la situazione e valutare ulteriori azioni da intraprendere, legali ed economiche.

Sabre ha anche donato 1 milione di dollari alla Croce Rossa Polacca per aiuti umanitari: i fondi verranno utilizzati per l’acquisto di cibo, prodotti per l’igiene, sacchi a pelo e per servizi medici dedicati a chi cerca riparo in Polonia.