Sabre sigla una partnership con Louvre Hotels Group













Sabre Corporation ha siglato una partnership tecnologica a lungo temine con Louvre Hotels Group, parte di Jin Jiang International e che comprende quasi 1.600 strutture in 54 Paesi.

Grazie a questo nuovo accordo, Louvre Hotels Group potrà beneficiare della piattaforma SynXis Central Reservation, lo strumento che consente di connettersi con quasi 900mila agenti di viaggi e circa 700 canali di distribuzione online in tutto il mondo.

«La partnership con Sabre rappresenta per noi una priorità per sostenere le nostre ambizioni, specialmente nel contesto globale in cui ci troviamo. Sviluppiamo costantemente la nostra rete di strutture ricettive in tutto il mondo, con un‘offerta di brand da 1 a 5 stelle. Pertanto, vogliamo perseguire strategie di distribuzione innovative con robuste soluzioni tecnologiche per fornire funzionalità all’avanguardia ai nostri investitori e franchise, garantendo l’efficienza tecnica e operativa agli hotel nostri partner», ha affermato Pierre-Frédéric Roulot, ceo di Louvre Hotels Group.

Oltre ad ottenere una maggiore distribuzione e una portata globale più ampia, Louvre Hotels Group avrà la possibilità di creare funzionalità differenziate grazie a un’integrazione armonica delle applicazioni personalizzate di Louvre e dei sistemi di terze parti attraverso un’estesa quantità di Api.

«In un settore dei viaggi e dell’accoglienza in continua evoluzione come quello odierno, è fondamentale che gli albergatori dispongano di un’unica piattaforma tecnologica altamente flessibile – ha dichiarato Scott Wilson, presidente di Sabre Hospitality Solutions – Le nostre soluzioni consentiranno a Louvre Hotels Group di espandere la propria portata di distribuzione grazie a rapidità di innovazione, performance e stabilità proprie di una piattaforma all’avanguardia e, allo stesso tempo, fornire la possibilità di creare esperienze realmente differenziate sia per i suoi brand che per i suoi ospiti».