Sabre rafforza l’alleanza con l’agenzia online Hopper













Sabre ha rinnovato es esteso la partnership tecnologica a lungo termine con Hopper, agenzia di viaggio online a livello globale. Dal 2012, Sabre è un partner strategico di Hopper aiutandola a migliorare il servizio in termini di pianificazione dei viaggi e customer experience. Ora le due aziende si impegnano ad ampliare ulteriormente la partnership per i prossimi tre anni, attribuendo a Sabre il ruolo di principale gds globale e partner tecnologico di Hopper. Entrambe le società hanno già definito una roadmap congiunta e continueranno a collaborare fianco a fianco per far evolvere ulteriormente il marketplace di viaggi online.

«Sabre ha creduto nella nostra vision quando Hopper era ancora agli albori, e ha continuato a sostenerci come partner strategico per la distribuzione e il retail per tutti questi anni – ha affermato Fred Lalonde, ceo e co-fondatore di Hopper – La rete di distribuzione globale di Sabre, insieme alle sue avanzate API di shopping e all’abilità di trovare la tariffa più bassa, è stata la base su cui abbiamo costruito la nostra collaborazione e a cui abbiamo aggiunto le nostre soluzioni basate sull’IA. Le innovazioni nate da questa partnership hanno reso Hopper il brand di successo che è oggi. Ecco perché siamo felici di continuare a collaborare con Sabre per sviluppare insieme i nostri servizi e le soluzioni di nuova generazione”.

Hopper, l’app di viaggio più scaricata del 2021 negli Stati Uniti, utilizza un’ampia gamma di tecnologie di Sabre (tra cui le Api di low-fare shopping, l’automazione dei processi post-booking e i dati di shopping) per garantire ai propri clienti di trovare le tariffe più economiche.

Quando nel 2020 i viaggi sono stati bloccati in tutto il mondo e i viaggiatori hanno cercato di cancellare o modificare i propri piani, la tecnologia di automazione post-booking di Sabre ha consentito a Hopper non solo di assistere i suoi clienti in modo semplice ed efficiente, ma anche di risparmiare sui costi che ha potuto reinvestire a favore dei milioni di utilizzatori nel mondo.

«Siamo lieti di aver contribuito al successo che l’azienda ha riscosso in questi anni in qualità di partner tecnologico di fiducia di Hopper – ha dichiarato Roshan Mendis, chief commercial officer di Sabre Travel Solutions – Ma ciò che ci rende ancora più entusiasti è poter continuare a investire sul segmento online e intensificare la collaborazione con Hopper per ridefinire il futuro del retail dei viaggi attraverso soluzioni moderne e intelligenti».

La strategia tecnologica di Hopper e la sua partnership a lungo termine con Sabre si focalizzano sull’individuazione di opportunità per continuare a innovare insieme il futuro della tecnologia dei viaggi attraverso Hopper Cloud.