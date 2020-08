Sabre rafforza la partnership globale con United Airlines

Sabre e United Airlines hanno sottoscritto un accordo che rafforza ulteriormente la partnership già in atto. L’obiettivo per entrambe le società è di fornire agli agenti di viaggi l’accesso ai contenuti del vettore americano a livello globale attraverso la piattaforma dell’azienda di Southlake.

Con le restrizioni di viaggio che iniziano a diminuire, si legge in una nota, la tecnologia del gds consentirà alla compagnia aerea di commercializzare e vendere in modo efficace il suo ampio elenco di tariffe a livello globale attraverso il sistema di distribuzione globale Sabre, raggiungendo più di 425.000 agenti di viaggio e i viaggiatori che servono in tutto il mondo .

«Man mano che il settore si avvia alla ripresa, la distribuzione di contenuti aerei a viaggiatori di alto valore attraverso il mercato globale dei viaggi di Sabre giocherà un ruolo chiave nel successo del settore delle compagnie aeree – ha detto Roshan Mendis, chief commercial officer di Sabre Travel Solutions, che ha aggiunto – Sabre continua a concentrarsi sulla fornitura di soluzioni di vendita al dettaglio, distribuzione e adempimento che supportano la crescita e la redditività dei nostri clienti. United è stato un leader tecnologico e siamo entusiasti di continuare la nostra relazione di lunga data con loro mentre lavoriamo insieme per fornire prodotti innovativi ai nostri abbonati».

Il nuovo accordo siglato supporta anche l’attuale collaborazione delle due aziende a proposito dello sviluppo di Ndc. «United è stata la prima compagnia aerea al mondo a lanciare Ndc con Sabre e, collaborando, alla fine consentiremo l’accesso tramite Sabre all’intera gamma di prodotti e servizi attualmente disponibili su United.com e la nostra Api Ndc», ha affermato Glenn Hollister, vp sales strategy and effectiveness di United.