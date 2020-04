Sabre lancia un minisito per il supporto agli agenti

Una piattaforma intitolata We’re in this togheter che permette agli agenti di viaggi Sabre-conncted di superare il periodo di crisi, preparandosi alla fase di recupero, essendo sempre supportati con risorse e informazioni aggiornate continuamente.

In particolare, all’interno del microsito (www.sabre.com/inthistogether) gli agenti potranno trovare best practice e suggerimenti su come gestire le info e i dati dei pnr attivi e passati, oppure i cambi e le cancellazioni di itinerari multipli (prendendo in considerazione le modifiche alle policy che le compagnie aeree stanno mettendo in atto), così come tracciare automaticamente i biglietti elettronici non utilizzati e memorizzarli per la gestione e il riutilizzo.

«Con questo microsito vogliamo essere vicini ai nostri partner anche in questo momento – ha detto Marco Benincasa, country director di Sabre per l’Italia, la Francia e la penisola Iberica – Era importante permettere alle agenzie e alle corporation di prendere tutti i provvedimenti necessari per automatizzare il processo di monitoraggio di safety e di security globale dei business traveller e non solo».

Nelle intenzioni dell’azienda americana, il nuovo tool si affianca alla visione quinquennale che vede come fine ultimo la creazione di un nuovo e rinnovato marketplace per i viaggi personalizzati.