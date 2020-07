Sabre lancia il chatbot per migliorare il servizio clienti

Mindsay, società leader in materia di intelligenza artificiale conversazionale dell’industria dei viaggi, e Sabre hanno dato il via a una partnership per il lancio di una soluzione di automazione del servizio clienti rivolta a compagnie aeree, agenzie di viaggio online e tmc.

“In qualità di unica tecnologia di IA conversazionale a integrarsi completamente con Sabre – si legge in una nota – gli agenti virtuali di Mindsay sono totalmente connessi alle api di Sabre, permettendo così di rispondere automaticamente a diverse richieste, da semplici domande frequenti a complesse modifiche delle prenotazioni”.

Questa integrazione consente alle aziende del settore dei viaggi di soddisfare automaticamente fino al 70% delle richieste dei clienti, riducendo in maniera significativa i volumi di chiamate e live chat. Grazie ai bot che rispondono alla maggior parte delle domande comuni, infatti, gli agenti di viaggio possono concentrarsi a risolvere i casi più urgenti e complessi.

Per il momento, la nuova soluzione è stata utilizzata da Kilroy, tra le ota clienti di Sabre, per l’automazione di una serie di richieste dei clienti, tra cui: la modifica e cancellazione di voli; la qualificazione di richieste di rimborso; le informazioni sullo status del volo, sul check-in e l’accesso alle carte d’imbarco; le risposte a domande su franchigia bagaglio, restrizioni di viaggio e molto altro

«Sabre si impegna a fornire alle ota nostre clienti soluzioni differenziate in base ai loro bisogni per superare le aspettative dei loro clienti, e ciò ha inizio dalle nostre api – ha affermato Madhavan Kasthuri, managing director Emea online business di Sabre – Siamo lieti di poter collaborare con un partner così impegnato e lungimirante che comprende chiaramente il ruolo svolto dalla tecnologia nell’offrire quell’esperienza impeccabile che i viaggiatori di oggi si aspettano sempre più spesso, soprattutto per quanto riguarda il canale online»