Sabre Italia, Andreas Syrigos al posto di Benincasa

Sarà Andreas Syrigos il nuovo regional director di Sabre Travel Solutions in Italia, Spagna e Portogallo. Questo nuovo ruolo, si legge in una nota, “è una evoluzione naturale per Syrigos, il quale ha già dimostrato di essere un leader capace e vincente nei mercati di Grecia, Cipro e Scandinavia fin dal suo arrivo in azienda nel 2016”.

In particolare, Andreas Syrigos sarà responsabile della crescita di Sabre in Italia, Spagna e Portogallo, sostituendo Marco Benincasa, “che ha deciso di lasciare l’azienda per perseguire progetti imprenditoriali personali dopo aver guidato con successo per otto anni l’area dell’Europa meridionale e aver ricoperto per trent’anni ruoli manageriali nell’industria dei viaggi”.

«Andreas ha alle spalle più di 20 anni di esperienza in ambito tecnologico e vanta un know-how elevato nell’aiutare le agenzie di viaggi a raggiungere il successo in un contesto altamente competitivo – ha dichiarato Antonella Vecchio, vp sales and distribution per Europa e Africa di Sabre Travel Solutions – È un leader carismatico, con la passione per la la tecnologia e la naturale abilità nel supportare la crescita delle agenzie di viaggio attraverso uno sfruttamento ottimale delle risorse tecnologiche a loro disposizione».

Sabre ha recentemente riallineato i suoi segmenti di business combinando le attività focalizzate su compagnie aeree e agenzie di viaggi; in questo modo, l’azienda punta a fornire un servizio ancora più efficiente e fluido in entrambe le aree di settore.

«Attendo con impazienza di proseguire nel percorso di successo tracciato da Marco Benincasa negli ultimi anni per la regione dell’Europa meridionale. Non c’è dubbio: l’attuale ecosistema dei viaggi presenta enormi sfide non solo per Sabre, ma anche per molti dei nostri clienti e partner. Tuttavia, sono convinto che ogni crisi porti con sé delle opportunità e che la nostra nuova struttura ci consentirà di offrire un servizio ancora migliore ai nostri clienti», ha affermato Syrigos.