Sabre integra B4B di Siap e rilancia il business travel













Nuovo step per l’importante partnership tra la software house Siap e Sabre Corporation: B4B, il self booking tool intuitivo per il business travel sviluppato dalla stessa Siap, può contare ora sulla tecnologia e i contenuti di Sabre per accelerare l’automazione intelligente nella gestione dei viaggi aziendali e supportare la ripresa del settore.

L’integrazione di B4B a Sabre avviene tramite Api, e consentirà alle travel management company che usano il tool di Siap di accedere ai contenuti del gds, soddisfacendo le esigenze del viaggiatore d’affari in un’ottica sempre più personalizzata.

Grazie a Sabre Profiles, per esempio, il self booking tool B4B potrà contare su un maggiore controllo gestendo i dati e i profili dei viaggiatori d’affari in maniera ottimale automatizzando i processi di riconoscimento.

«Sabre si impegna a fornire ai propri clienti e collaboratori soluzioni differenziate in base ai loro bisogni per superare le aspettative dei loro viaggiatori – ha affermato Paola De Filippo, general manager di Sabre per l’Italia – Siap è un partner innovativo con il quale ci accomuna l’obiettivo di fornire ai viaggiatori un’esperienza di viaggio davvero all’avanguardia, e siamo lieti di poter collaborare con un partner così impegnato e lungimirante».