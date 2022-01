Sabre implementa Safe Point con le funzioni sulle restrizioni dei viaggi













Nuove funzionalità sulle restrizioni dei viaggi per Safe Point, il prodotto hi-tech per il risk management di Sabre Corporation, finalizzata ad ottimizzare le informazioni nei viaggi a livello globale. Sebbene tale soluzione non sia dedicata esclusivamente all’attuale pandemia, essa fornisce informazioni relative alla diffusione del Covid-19 e alle nuove varianti, nonché alle restrizioni per l’ingresso nelle destinazioni imposte dai vari paesi, incluso i requisiti riguardanti mascherine, vaccinazioni, documentazione sanitaria e quarantene.

Nel dettaglio SafePoint monitora gli eventi mondiali pressoché in tempo reale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Utilizzando centinaia di fonti di dati per eventi e restrizioni che possono avere un impatto sull’organizzazione dei viaggi e/o sulla sicurezza dei viaggiatori, la nuova funzionalità aiuta le agenzie di viaggio e i clienti corporate di Sabre a prendere decisioni appurate, fornendo informazioni riguardo alle restrizioni in vigore per gli itinerari da loro prenotati. I viaggiatori potranno così utilizzare tali dati per sapere come comportarsi in qualsiasi fase del loro viaggio.

«Per supportare la ripresa dei viaggi – spiega Saunvit Pandya, senior director of product management di Sabre – Riteniamo che una soluzione per il duty of care e l’invio di messaggi di allerta sia imprescindibile per qualsiasi azienda del settore, specialmente in una situazione come quella attuale in cui i consigli ai viaggiatori possono cambiare rapidamente. SafePoint è stato sviluppato per tenere informati viaggiatori e corporate travel manager riguardo a eventi critici in un mondo in rapida evoluzione. Vogliamo collaborare al meglio con i nostri clienti per fornire loro le soluzioni di duty of care che migliorino il servizio ai loro viaggiatori».