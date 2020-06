Sabre e Finnair rinnovano la partnership per la distribuzione mondiale

Accordo di distribuzione siglato tra Finnair e Sabre. In base all’agreement, la società texana riprenderà a distribuire a livello globale i contenuti del vettore finlandese alle centinaia di migliaia di agenti di viaggio e migliaia di società in tutto il mondo attraverso il suo marketplace di viaggi.

«Siamo lieti di promuovere i nostri prodotti e servizi attraverso lo straordinario network di agenti di viaggio Sabre in tutto il mondo ricostruendo la nostra rete e le nostre operazioni in seguito alla pandemia di Covid-19», ha dichiarato Ole Orvér, chief commercial officer per Finnair.

«Siamo fortunati ad entrare in questo periodo senza precedenti con nuove opportunità che genereranno nuove revenue sia per le agenzie che per le compagnie aeree – ha affermato Wade Jones, presidente di Sabre Travel Network – I consumatori desiderano le migliori offerte, le agenzie vogliono presentare i contenuti più pertinenti ai propri clienti e le compagnie aeree vogliono distribuire tariffe e prodotti in modo che i viaggiatori possano accedervi ovunque scelgano di fare acquisti. Sabre rimane impegnata ad aiutare tutte le parti a raggiungere i loro obiettivi. Siamo fiduciosi che i nostri contenuti soddisfino le esigenze degli agenti di viaggio in un modo davvero ottimale».