Sabre e Bcd Travel rinnovano la partnership

Sabre Corporation e Bcd Travel hanno annunciato il rinnovo della loro partnership strategica di lungo termine il cui obiettivo è guidare e accelerare la crescita sia di entrambe le aziende che dell’intero ecosistema dei viaggi.

Attraverso l’estensione di questa partnership Bcd Travel si aspetta di aumentare il volume delle prenotazioni con Sabre. Le due aziende, inoltre, investiranno e collaboreranno congiuntamente su nuove e avanzate soluzioni.

«Bcd Travel è partner di Sabre da molto tempo; in questi anni insieme abbiamo affrontato le sfide del settore, contribuito a innovarlo e siamo cresciute come aziende. Oggi compiamo un ulteriore importante passo in avanti nella nostra partnership impegnandoci reciprocamente per far progredire il futuro dei viaggi», ha affermato Kurt Ekert, presidente di Sabre.

«Questo accordo è in linea con la nostra strategia volta a migliorare l’agilità, la flessibilità e la reattività della nostra azienda in un ambiente in continua evoluzione – ha dichiarato John Snyder, ceo e presidente di Bcd Travel – Estendendo la nostra partnership di lunga durata con Sabre rinforzeremo la presenza all’interno delle tecnologie di distribuzione e semplificheremo la nostra infrastruttura operativa, tecnica e di sviluppo futuro; tutto ciò ci consente di muoverci più rapidamente per conto dei nostri clienti mentre innoviamo, anticipiamo e ci adattiamo alle opportunità dei mercati emergenti».