Sabre-Accor, nasce la prima piattaforma unificata

Dopo quella con Google Cloud, Sabre annuncia una nuova partnership strategica, stavolta con Accor, per creare la prima piattaforma di prenotazione unificata e di property management per il settore alberghiero.

Il progetto prevede che entrambe le funzionalità vengano accorpate all’interno di una nuova piattaforma unificata, cloud-native e altamente flessibile, sviluppata e disponibile per gli albergatori di ogni categoria e area geografica. E in questo contesto, Accor entra quindi nell’orbita di Sabre, adottando il SynXis Central Reservation System.

«Siamo entusiasti di collaborare con Accor e non vediamo l’ora di ridefinire insieme l’esperienza degli ospiti – ha dichiarato Sean Menke, presidente e ceo di Sabre Corporation – Siamo consapevoli che i nostri clienti del settore alberghiero hanno avuto finora opzioni limitate, ma adesso siamo pronti a fornire le soluzioni di cui gli albergatori ci hanno ripetutamente manifestato la necessità. Una volta sviluppata, la piattaforma potenzierà una nuova generazione di soluzioni di vendita al dettaglio, distribuzione e adempimento che consentiranno agli hotel di aumentare i ricavi e al tempo stesso offrire servizi sempre più personalizzati ai loro ospiti in tutto il mondo».

«Sabre condivide la nostra visione di un futuro in cui gli albergatori sono in grado di offrire agli ospiti un’esperienza indimenticabile e personalizzata, che va oltre il semplice fatto di essere un luogo o un servizio – ha affermato Sébastien Bazin, presidente e ceo di Accor – I partner come Sabre sono fondamentali per aiutarci a sfruttare efficacemente nuove ed esistenti tecnologie per accelerare ulteriormente la nostra crescita e ridurre i costi, a favore sia dei proprietari di hotel e sia del Gruppo stesso».