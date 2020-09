Sabre accelera sull’Ndc con la certificazione Iata di livello 4

Un passo in più nel percorso Ndc per Sabre Corporation che, con la collaborazione dell’agenzia di viaggi Flight Centre Travel Group e la partnership di una compagnia aerea, ha ottenuto la certificazione di livello 4 come aggregatore rilasciata dall’Ndc Certification Program di Iata.

«Flight Centre Travel Group è lieta di aver sostenuto Sabre nel raggiungimento di questo traguardo. Essendo una delle maggiori agenzie di viaggi leisure e corporate di tutto il mondo, la nostra priorità è sempre stata quella supportare la roadmap di Ndc per assicurarci che i nostri clienti possano beneficiare di tutte le opportunità che offre – ha dichiarato John Beauvais, global head of supply di Flight Centre Travel Group – Negli ultimi due anni abbiamo collaborato a stretto contatto con Sabre come partner principale dell’iniziativa Beyond Ndc per raggiungere questo obiettivo. Siamo convinti che, in quest’era post-Covid, Ndc svolgerà un ruolo ancora maggiore nella distribuzione dei viaggi».

Intanto, Belavia – Belarusian Airlines è diventata la prima compagnia aerea a raggiungere la certificazione Iata di livello 3 grazie all’utilizzo delle funzionalità It Ndc di Sabre per le compagnie aeree.

«Mentre riprendiamo le nostre operazioni dopo l’attenuamento a livello mondiale delle restrizioni previste dal lockdown, siamo ben consapevoli che la richiesta di esperienze personalizzate e maggiore flessibilità da parte dei nostri clienti sono in continuo aumento – ha affermato Uladzimir Barkun, deputy director general, It (CIO) di Belavia – Ndc svolge un ruolo cruciale nel consentirci di soddisfare queste aspettative, aiutandoci a commercializzare i nostri contenuti con maggiore efficacia. Rendere disponibili i nostri contenuti su tutti i canali di vendita ci aiuterà nei nostri sforzi di recupero, e siamo riconoscenti a Sabre per la sua collaborazione nel pemetterci di avanzare in un periodo così difficile per l’intera industria dei viaggi».