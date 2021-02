S7 Airlines riprende a marzo la rotta Pisa-Mosca













La compagnia aerea S7 Airlines riavvierà il collegamento settimanale da Pisa per Mosca Domodedovo a partire dal prossimo 7 marzo. L’aeromobile di S7 decollerà da Pisa ogni domenica alle 11.24 con arrivo in Russia alle 17.35. La partenza da Mosca, invece, è prevista sempre la domenica alle 9.05 con atterraggio in Toscana alle 10.50.

Secondo le precisazioni del vettore “sul volo saranno ammesse solo le categorie di passeggeri autorizzate a viaggiare secondo le vigenti limitazioni dovute alla pandemia in atto. I suddetti voli speciali da Mosca verso l’Italia sono autorizzati per tutti i cittadini italiani, i cittadini appartenenti a paesi della Comunità Europea, e i cittadini di paesi Schengen o con permessi di soggiorno. Sono altresì autorizzati all’ingresso in Italia i dipendenti dei consolati o delle ambasciate e tutto il personale diplomatico”.

I cittadini Italiani che vorranno recarsi nella Federazione Russa, inoltre “dovranno avere un permesso di soggiorno in Russia o presentare documentazione relativa a viaggio per motivi di lavoro, salute o familiari. Per tali motivi dovrà essere rilasciato un appropriato visto di ingresso. Non saranno considerati validi i visti turistici”.

Infine, i cittadini italiani dovranno avere un certificato di negatività al Covid (tampone negativo) rilasciato non oltre 72 ore prima del viaggio. Il certificato dovrà essere in inglese o in russo. Non è prevista alcuna quarantena in Russia.