S4T si aggiudica il premio Eccellenza dell’anno nel turismo

La società di consulenza professionale per gli operatori del turismo trionfa al noto premio dedicato alle eccellenze internazionali del mondo dell’economia, della finanza e delle assicurazioni.

In occasione della decima edizione dei Le Fonti Awards, S4T si è aggiudicata, unica nell’ambito del travel, il primo posto nelle categorie Eccellenza dell’Anno, Innovazione & Leadership e Consulenza nel Settore Turistico.

«Questo premio – ha dichiarato Pierluigi Picilli, responsabile S4T – arriva a compimento di un periodo particolarmente complesso: un vero e proprio banco di prova. Siamo orgogliosi di riceverlo e, soprattutto, di non aver deluso le aspettative dei clienti. Nel corso di tre mesi abbiamo gestito i contenziosi superando le difficoltà del lockdown, e, pur non essendo né un network né un’associazione di categoria, abbiamo fronteggiato la rapida evoluzione normativa producendo interpretazioni, comunicati stampa e newsletter per fornire ai nostri clienti indicazioni operative sempre aggiornate».

La vittoria ai Le Fonti Awards arriva dopo un lungo processo di selezione, sulla base dei risultati di una ricerca di mercato che ha coinvolto più di 50mila contatti qualificati: superata la prima nomination, il Centro Studi e il Comitato Scientifico del Gruppo Le Fonti, di concerto con le redazioni delle testate World Excellence, New Insurance, Asset Management, Le Fonti Legal e Finanza & Diritto, hanno analizzato rendimenti, operazioni, documenti e iniziative intraprese nell’arco di 12 mesi da S4T, decretando l’assegnazione dell’award.

Questa la motivazione: “Per essere una giovane eccellenza nella consulenza per gli operatori del turismo. Per supportare il cliente a 360°, grazie al team specializzato in materie legali e assicurative per il turismo. Per l’affidabilità e la competenza dimostrata che vi ha portato a stringere partnership con importanti player del settore assicurativo”.

L’evento si è svolto nell’ambito della Insurance Tv Week, dedicata agli operatori del mondo assicurativo che meglio stanno rispondendo agli sconvolgimenti in atto: tra le altre società premiate, Aig Europe, Axa Italia e Generali Italia.