Ryaniar aumenta i collegamenti per Catania

Ryanair ha annunciato che incrementerà il numero di frequenze nazionali da e per l’aeroporto di Catania. In seguito alla forte domanda, si legge in una nota, a partire dall’8 ottobre, il vettore irlandese opererà 17 voli settimanali (5 in più) verso Bologna, 24 (7 in più) per Milano Malpensa, 28 (12 in più) per Roma Fiumicino e 12 (4 in più) per Venezia-Marco Polo.

«Siamo lieti di annunciare l’introduzione di frequenze aggiuntive per collegare Catania con Bologna, Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo a partire dall’8 ottobre 2020. I viaggiatori italiani possono ora prenotare una breve vacanza in varie destinazioni nazionali, volando con le tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per proteggere i propri clienti e l’equipaggio», ha detto Jason Mc Guinnes, direttore commerciale di Ryanair.

«Ryanair è un operatore strategico fondamentale e noi non possiamo che essere grati per quello che ha fatto e che continua a fare per il nostro territorio», ha aggiunto Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac, società che gestisce l’aeroporto di Catania.“”