Ryanair volerà sulla Bari-Edimburgo da marzo 2022













Aeroporti di Puglia e Ryanair comunicano che dal prossimo 27 marzo, con l’inizio della summer 2022, sarà avviato il collegamento tra Bari ed Edimburgo. Il volo, che rappresenta una novità assoluta per la regione mai raggiungibile dalla Scozia, opererà ogni mercoledì e domenica.

«Accogliamo l’annuncio del nuovo volo con grande soddisfazione – ha dichiarato il vice presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – Un risultato che si inquadra nello scenario disegnato dal nostro piano strategico che punta con decisione a nuovi mercati, soprattutto del Nord Europa. Per questo motivo il nuovo volo su Edimburgo è un’opportunità da cogliere con particolare interesse in chiave incoming, oltre che per i pugliesi. Grazie a questo accordo con Ryanair diamo quindi ulteriore sviluppo al network dei nostri aeroporti che adesso coprono gran parte delle principali destinazioni europee».

Mauro Bolla, country manager Italia di Ryanair, ha dichiarato: «Dopo aver aggiunto oltre 560 nuove rotte e aperto 16 basi negli ultimi 12 mesi, Ryanair sta ora guardando avanti all’estate 2022 e all’introduzione, nella propria flotta, di 65 nuovi aeromobili B737-8200 Gamechanger, che offrono il 4% di posti in più, il 16 % di consumo di carburante in meno e una riduzione del 40% delle emissioni acustiche. Per l’occasione abbiamo lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da 19,99 euro per viaggiare fino al 30 giugno 2022, che devono essere prenotate entro la mezzanotte di giovedì 16 dicembre».