Ryanair vola da Treviso e Bruxelles per la Giordania

Due nuove rotte per l’operativo invernale di Ryanair: si tratta dei collegamenti sulla Giordania, da Amman e Aqaba per Bruxelles Charleroi e Treviso, a partire dal 30 ottobre. Il volo da Amman a Treviso sarà operativo due volte a settimana, mentre la rotta da Aqaba a Bruxelles Charleroi opererà una volta alla settimana, portando a 22 il numero totale di rotte di Ryanair da/per la Giordania per l’inverno.

Con 88 basi e oltre 3.000 voli giornalieri operanti questo inverno, Ryanair intende presidiare al meglio l’atteso ritorno alla crescita del traffico aereo da e per l’Europa. Per il direttore commerciale di Ryanair, Jason McGuinness «con queste due nuove rotte, il nostro operativo invernale per la Giordania offrirà oltre 85 voli settimanali su 22 rotte, guidando il turismo in entrata da alcune delle più grandi città d’Europa come Madrid, Roma o Vienna, rilanciando l’economia turistica locale della Giordania per la stagione 2022-23 e assicurando a molti europei un costo vacanze verso questa suggestiva meta decisamente basso».