Ryanair vola da Comiso a Bruxelles, Francoforte, Milano e Pisa













Ryanair ha annunciato il suo operativo estivo da Comiso, con un massimo di 11 voli settimanali su quattro rotte per Bruxelles Charleroi, Francoforte Hahn, Milano Malpensa e Pisa. Gli italiani possono ora prenotare le loro vacanze estive con la possibilità di usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” nel caso in cui i loro piani dovessero subire modifiche.

Il direttore commerciale di Ryanair, Jason Mc Guinness, ha dichiarato: «Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni continueranno nei prossimi mesi, il traffico aereo è destinato a crescere questa estate e siamo lieti di annunciare il nostro operativo estivo da Comiso».

Il presidente Giuseppe Mistretta, e l’ad Rosario Dibennardo della Soaco, società di gestione dell’aeroporto di Comiso, hanno dichiarato: «La summer 2021 consolida un rapporto ormai stabile tra Comiso eRyanair, aiutandoci a rispondere ad alcune delle principali esigenze di trasporto da e verso il territorio della provincia di Ragusa e in generale del Sud est siciliano. Sicuramente quest’annus horribilis per il trasporto aereo ha fortemente condizionato la possibilità di sviluppare ulteriormente la programmazione condivisa tra Soaco e Ryanair, tuttavia è per noi molto importante il fatto che, in un contesto di significativa contrazione delle rotte a livello europeo, la compagnia abbia deciso di riconfermare sul nostro scalo tutte e quattro le rotte che erano già operative nell’estate dello scorso anno».