Ryanair vola a Santorini da Treviso per la summer













Cresce l’offerta di Ryanair dal nostro Paese per l’estate: la low cost lancia una nuova rotta per Santorini, che sarà operativa due volte a settimana da Treviso a partire da agosto come parte dell’operativo estivo 2021 per l’Italia. Anche per questo nuovo volo è valida l’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo”.

Con questa opzione i passeggeri possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di dicembre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo.